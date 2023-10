Nov vir energije: pridobivanje električne energije iz molekularnega gibanja

By

Znanstveniki so odkrili obetaven nov pristop k pridobivanju električne energije z izkoriščanjem gibanja molekul. Medtem ko se je tehnologija valovne energije že izkazala za učinkovit vir proizvodnje energije, so raziskovalci zdaj ugotovili, da imajo celo molekule v mirovanju inherentno energijo, ki jo je mogoče izkoristiti.

V članku, objavljenem v APL Materials, so raziskovalci testirali napravo za zbiranje molekularne energije, ki zajema energijo iz naravnega gibanja molekul v tekočini. S potopitvijo nanonizov piezoelektričnega materiala v tekočino so raziskovalci lahko pretvorili gibanje tekočine v stabilen električni tok. Ta preboj ima potencial za proizvodnjo znatne količine energije glede na ogromne količine zraka in tekočine na Zemlji.

Naprava uporablja cinkov oksid, piezoelektrični material, ki ustvarja električni potencial, ko doživi gibanje. Raziskovalci so gibanje pramenov cinkovega oksida primerjali z valovanjem morskih alg v oceanu. Prednost te naprave je, da ni odvisna od nobenih zunanjih sil, zaradi česar je čisti vir energije, ki spreminja igro. Odpira možnost generiranja električne energije s pomočjo molekularnega toplotnega gibanja tekočin, ki se bistveno razlikuje od tradicionalnega mehanskega gibanja.

Aplikacije te tehnologije so obsežne. Uporablja se lahko za napajanje nanotehnologij, kot so medicinske naprave za vsaditev. Napravo je mogoče povečati tudi na generatorje polne velikosti za proizvodnjo energije v kilovatnem merilu. Raziskovalci že delajo na izboljšanju energijske gostote naprave s testiranjem različnih tekočin, visoko zmogljivih piezoelektričnih materialov in novih arhitektur naprav.

Ta prelomna raziskava ponuja vznemirljivo pot za proizvodnjo električne energije, ki ni odvisna od običajnih zunanjih virov, kot so vetrna, hidroelektrarna ali sončna energija. Zmožnost izkoriščanja inherentne energije molekul odpira nove možnosti za trajnostne in čiste energetske rešitve v prihodnosti.

