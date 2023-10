Izkoriščanje molekularne moči: Ustvarjanje električne energije na nanometru

By

Raziskovalci so odkrili obetavno metodo za pridobivanje električne energije z izkoriščanjem naravnega gibanja molekul v tekočini. Ekipa, ki jo vodi Yucheng Luan, je razvila napravo, ki zajema energijo, ki jo proizvaja molekularno gibanje, in jo pretvarja v stabilen električni tok. Ta preboj bi lahko zagotovil nov vir čiste energije, ki je široko dostopna.

Naprava uporablja piezoelektrični material, zlasti cinkov oksid, ki kaže sposobnost ustvarjanja električnega potenciala, ko je izpostavljen gibanju ali deformaciji. Nanomatrike tega materiala so bile potopljene v tekočino, zaradi česar je gibanje tekočine povzročilo valovanje in upogibanje pramenov cinkovega oksida, kar je povzročilo proizvodnjo električne energije. Ta zasnova ne zahteva zunanjih sil, zaradi česar je zelo učinkovit in trajnosten pobiralec energije.

Potencialne uporabe te tehnologije so ogromne. Lahko bi ga uporabili za napajanje nanotehnologij, kot so medicinske naprave za vsaditev, ali pa bi ga lahko povečali za ustvarjanje kilovatnih generatorjev za široko proizvodnjo energije. Poleg tega se naprava po zmožnosti proizvajanja električne energije iz molekularnega toplotnega gibanja tekočin razlikuje od drugih metod pridobivanja energije, ki temeljijo na zunanjih virih, kot sta veter ali sončna energija.

Raziskovalna skupina že dela na izboljšanju energijske gostote naprave z raziskovanjem različnih tekočin, visoko zmogljivih piezoelektričnih materialov in alternativnih arhitektur naprav. Njihov cilj je povečati učinkovitost in razširljivost te inovativne tehnologije za pridobivanje energije.

Skratka, z izkoriščanjem inherentnega gibanja molekul v tekočinah so raziskovalci razvili zbiralnik molekularnega toplotnega gibanja, ki lahko proizvaja elektriko. Ta preboj ponuja obetavno pot v čistejšo in bolj trajnostno prihodnost, kjer je mogoče uporabiti notranje vire energije za izpolnjevanje naših naraščajočih potreb po energiji.

