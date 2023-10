Prva uradna zabava z zvezdami v Hanle Dark Sky Reserve zagotavlja edinstveno izkušnjo za amaterske astronome

Indijski inštitut za astrofiziko (IIA) je v sodelovanju z Oddelkom za zaščito divjih živali UT Ladakh organiziral prvo uradno zvezdniško zabavo za izkušene amaterske astronome. Dogodek je potekal v Hanle Dark Sky Reserve v vzhodnem Ladakhu od 12. do 15. oktobra. Hanle, dom indijskega astronomskega observatorija, ponuja temno nebo in suho vreme, ki sta idealna za opazovanje nebesnih teles.

Rezervat temnega neba Hanle (HDSR) ima eno najtemnejših nebes v Indiji in pokriva območje s polmerom približno 22 km. Rezervat je ustanovil UT Ladakh, da bi ohranil neokrnjeno temno nebo in nadzoroval svetlobno onesnaženje, ki ga povzroči človek. Ne le podpira astronomske raziskave, ampak tudi spodbuja astro-turizem in prispeva k socialno-ekonomskemu razvoju lokalnih vasi.

Zvezdniške zabave se je udeležilo približno 30 ljubiteljskih astronomov, ki so prinesli svoje teleskope in kamere, da bi posneli lepoto nočnega neba brez motenj svetlobnega onesnaženja. Ajay Talwar, nagrajeni astrofotograf, je poudaril pomen temnega neba za opazovanje bledih predmetov in zajemanje podrobnih fotografij. Poudaril je, da je nekatere astronomske pojave, kot sta Lažna zarja in Zodiakalna svetloba, mogoče opazovati le s Hanleja zaradi njegove teme.

Eden od vrhuncev zvezdniške zabave je bila priložnost opazovati in fotografirati zodiakalno svetlobo, ki je šibka sončna svetloba, razpršena s prahom v ravnini sončnega sistema. Udeleženci so lahko ta pojav opazovali dve zaporedni noči.

Dogodek je pritegnil udeležence iz različnih krajev po vsej Indiji, vključno z Bangalorejem, Chennaijem, Delhijem, Mandijem, Ahmedabadom, Lakshadweepom in Mumbajem. Sudhash Natarajan iz Astronomskega društva Bangalore je omenil, kako mu je Hanlejevo nebo Bortle-1, označeno kot najtemnejša raven, omogočilo opazovanje nejasnih šibkih galaksij. Izrazil je navdušenje nad vsakoletno vrnitvijo v Hanle.

Poleg zvezdniške zabave je IIA s financiranjem UT Ladakh izbranim vaščanom znotraj rezervata zagotovila 24 majhnih teleskopov in jih usposobila za ambasadorje astronomije. Namen te pobude je vključiti in izobraževati lokalno skupnost o astronomiji ter dodatno povečati astroturistični potencial mesta Hanle.

Direktorica IIA, prof. Annapurni Subramaniam, je izrazila zadovoljstvo, da je edinstveno nebo HDSR delila z astronomskimi navdušenci, in pohvalila usposabljanje lokalnih skupnosti za ambasadorje astronomije za turiste.

Na splošno je prva uradna zvezdniška zabava v Hanle Dark Sky Reserve amaterskim astronomom ponudila priložnost, da izkusijo neokrnjeno temno nebo in podrobno zajamejo nebesna telesa. Uspeh dogodka je poudaril potencial mesta Hanle kot iskane destinacije za astronomske navdušence v Indiji in drugod.

Opredelitve:

– Indijski inštitut za astrofiziko (IIA): organizacija, ki izvaja raziskave na različnih področjih astrofizike in astronomije v Indiji.

– Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: Oddelek, odgovoren za varstvo in ohranitev divjih živali na ozemlju Unije Ladakh.

– Rezervat temnega neba Hanle (HDSR): območje s polmerom približno 22 km okoli mesta Hanle, ki je bilo določeno kot rezervat temnega neba za nadzor svetlobnega onesnaževanja in ohranjanje temnega neba za astronomske raziskave in astro-turizem.

– Lažna zarja: pojav, ki ga opazimo pred zoro, ko se zdi, da je nebo osvetljeno, čeprav sonce še ni vzšlo.

– Zodiakalna svetloba: šibka sončna svetloba, razpršena zaradi prahu v ravnini sončnega sistema, vidna na temnem nebu pred zoro ali po sončnem zahodu.

– Bortlejeva lestvica: numerična lestvica, ki meri temnost nočnega neba, pri čemer je Bortle-1 najtemnejša stopnja.

– Ambasadorji astronomije: vaščani v rezervatu temnega neba Hanle, ki so bili usposobljeni za izobraževanje in vodenje turistov pri dejavnostih, povezanih z astronomijo.

Viri: Indijski inštitut za astrofiziko (IIA), Oddelek za zaščito divjih živali, UT Ladakh.