Astrofotografi se zbirajo v Hanleju, da bi opazovali zodiakalno svetlobo

Amaterski astronomi iz različnih delov Indije so se nedavno zbrali v Hanleju, vasi v regiji Ladakh, da bi bili priča in ujeli nedosegljiv pojav, znan kot Zodiakalna svetloba. Nagrajeni astrofotograf Ajay Talwar, ki že vrsto let prihaja v Hanle, je izrazil pomen temnega neba za podrobno opazovanje šibkih predmetov. Po Talwarju je mogoče nekatere astronomske dogodke, kot sta Lažna zarja ali Zodiakalna svetloba, opazovati samo s Hanleja zaradi njegove izjemne teme.

Zodiakalna svetloba je šibek sij sončne svetlobe, ki ga razpršijo prašni delci v ravnini sončnega sistema. Ta pojav je izjemno šibek in ga je mogoče opazovati le z najtemnejših lokacij, tik pred zoro. Udeleženci Star Partyja v Hanleju so imeli srečo, da so lahko dve noči zapored opazovali in fotografirali to minljivo svetlobo.

Dogodek je privabil raznoliko skupino udeležencev, vključno z lokalnimi vaščani, turisti in astronomskimi navdušenci iz mest, kot so Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep in Mumbai. Sudhash Natarajan, član Astronomskega društva Bangalore, je delil svoje navdušenje nad opazovanjem nejasnih galaksij v Hanlejevem letovišču Hanle Deep Space Resort (HDSR), ki ponuja izjemno temno nebo Bortle-1 za opazovanje zvezd.

Dorjey Angchuk, drugi udeleženec, je poudaril, da je Hanle raj za amaterske astronome. Razkril je načrte za ustanovitev HDSR Star Party kot letnega dogodka, v upanju, da bo to zelo zaželeno srečanje za ljubitelje astronomije tako v Indiji kot v tujini. Poleg tega se Hanle promovira kot mesto za astro-turizem, ki privablja več obiskovalcev, da raziskujejo čudeže nočnega neba v tej oddaljeni regiji.

Na splošno je srečanje strastnih astrofotografov in astronomov v Hanleju zagotovilo edinstveno priložnost za opazovanje eterične lepote zodiakalne svetlobe in cenitev izjemne teme, ki omogoča takšna opazovanja.

Viri:

– Različne definicije izrazov, uporabljenih v članku, so podali profesionalni astronomi in astrofotografi, ki sodelujejo pri Hanle Star Party.