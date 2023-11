Nove astronavtske tradicije: praznovanje noči čarovnic v vesolju

Mednarodna vesoljska postaja (ISS) morda nima prevarantov, vendar to ne pomeni, da noč čarovnic ostane neopažena s strani članov posadke na krovu orbitalnega objekta. S svojo ustvarjalnostjo in iznajdljivostjo so astronavti našli načine, kako sprejeti duh noči čarovnic tudi v globinah vesolja. Oglejmo si podrobneje, kako praznujejo ta grozljiv praznik in unikatne kostume, ki si jih omislijo leto za letom.

Čeprav je slabo vreme preprečilo načrte Nasinih astronavtov Crew-3 in astronavtov ESA za praznovanje noči čarovnic v vesolju oktobra 2021, so se člani posadke, ki so že bili na postaji, odločili za zabavo za noč čarovnic. Niso dovolili, da jim odsotnost novih prišlekov pokvari razpoloženje. Astronavt ESA Thomas G. Pesquet je na družabnih omrežjih delil nenavadne dogodke na ISS, pri čemer je dražil, da je član posadke Akihiko Hoshide vstal od mrtvih (ali pa je?) glede na astronavta Japonske agencije za raziskovanje vesolja.

Če pogledamo naprej, si lahko samo predstavljamo vznemirljive noše in tradicije, ki se bodo razkrile v prihodnosti. Leta 2022 so se astronavti ekspedicije 68 Koichi Wakata in astronavti Nase Francisco »Frank« C. Rubio, Nicole A. Mann in Josh A. Cassada vživeli v duh noči čarovnic tako, da so se oblekli v junake priljubljenih videoiger in risank. Iznajdljivo so uporabili posode za shranjevanje kot kostume in improvizirane vrečke za trik ali poslastico.

Ko hitro napredujemo v leto 2023, vidimo astronavte ekspedicije 70 Jasmina Moghbelija iz Nase, Satoshija Furakavo iz Japonske agencije za raziskovanje vesolja, astronavta Nase Loral O'Hara in astronavta Evropske vesoljske agencije Andreasa Mogensena, kako praznujejo noč čarovnic v vesolju. Njihovi kostumi še niso razkriti, vendar lahko pričakujemo, da bo njihova ustvarjalnost zasijala.

Pogosta vprašanja:

V: Kako astronavti praznujejo noč čarovnic v vesolju?

O: Astronavti na Mednarodni vesoljski postaji praznujejo noč čarovnic tako, da se oblečejo v ustvarjalne kostume, ki so pogosto narejeni iz materialov, ki so na voljo na postaji.

V: Ali imajo dostop do kostumov?

A: Čeprav nimajo na voljo tradicionalnih kostumov za noč čarovnic, astronavti najdejo ustvarjalne načine za izdelavo kostumov z uporabo materialov, ki jih najdejo na ISS.

V: Ali je bilo v vesolju kakšno praznovanje noči čarovnic?

O: Da, astronavti že leta praznujejo noč čarovnic v vesolju in med člani posadke je postala cenjena tradicija.

V: Ali so bili kostumi kdaj narejeni iz nekonvencionalnih materialov?

O: Da, astronavti so uporabili posode za shranjevanje in druge materiale, ki so na voljo na vesoljski postaji, da so ustvarili edinstvene kostume za noč čarovnic.

V: Ali se bodo praznovanja noči čarovnic v vesolju nadaljevala tudi v prihodnosti?

A: Vsekakor! Dokler bodo astronavti na Mednarodni vesoljski postaji, bo praznovanje noči čarovnic še naprej zagotavljalo zabaven in prazničen oddih od zahtev raziskovanja vesolja.