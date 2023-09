Starodavni leseni hlodi razkrivajo napredne veščine zgodnjih ljudi

Arheologi so v Zambiji odkrili starodavna lesena debla, ki izpodbijajo prejšnje domneve o sposobnostih zgodnjih ljudi. Ugotovitve, objavljene v reviji Nature, nakazujejo, da so ljudje v kameni dobi gradili strukture pred skoraj pol milijona let, kar kaže na stopnjo inteligence in domišljije, ki prej ni bila znana.

Raziskovalni projekt Deep Roots of Humanity Univerze v Liverpoolu je izkopal in analiziral starodavni les. Profesor Larry Barham, vodja projekta, je izrazil, da je to odkritje spremenilo njegovo razumevanje zgodnjih človeških prednikov. Verjame, da so ti starodavni ljudje uporabili svoje spretnosti in ustvarjalnost, da so iz lesa zgradili nekaj novega in velikega.

Raziskovalci so našli tudi starodavna lesena orodja, vključno s palicami za kopanje, a najbolj razburljivo odkritje sta bila dva kosa lesa, ki sta se prilegala skupaj pod pravim kotom. Kamnita orodja so bila uporabljena za vrezovanje zarez v hlode, kar je omogočilo njihovo strukturno spajanje. Z analizo plasti zemlje, v kateri je bil zakopan les, je ekipa ugotovila, da je bil star približno 476,000 let.

Prejšnji dokazi o človeški uporabi lesa so bili omejeni na kurjenje ognja in izdelavo preprostih orodij. To odkritje izpodbija idejo, da so prvi ljudje vodili povsem nomadsko življenje, in kaže, da so bili sposobni bolj zapletene konstrukcije.

Namen teh lesenih konstrukcij ostaja nejasen. Velikost hlodov nakazuje, da so bili uporabljeni za gradnjo nečesa pomembnega, morda ploščadi za zavetje ali objekt ob reki za ribolov. Vendar pa je brez popolnejših dokazov težko določiti natančno naravo teh struktur ali vrsto starih ljudi, ki so jih zgradili.

Leseni artefakti so bili prepeljani v Združeno kraljestvo na analizo in konzerviranje. Ko bo to končano, bodo vrnjeni v Zambijo na ogled. Upamo, da bodo ta odkritja obogatila zbirke in osvetlila tradicijo obdelave lesa v Zambiji in starodavne človeške interakcije z okoljem.

