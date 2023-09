V Zambiji so odkrili najzgodnejšo znano uporabo lesa v gradbeništvu

Arheologi so odkrili najzgodnejšo znano uporabo lesa v gradbeništvu na poplavni ravnici na vrhu slapa v severni Zambiji. Struktura, ki izvira izpred 476,000 let, je precej pred naslednjo znano pojavo lesa v gradbeništvu. Lesena zareza, namenoma narejena s tehniko strganja in lepljenja, je povezovala dva dela in je bila najdena poleg številnih lesenih orodij v vodni jezerski kotanji. Ugotovitve izpodbijajo idejo, da je bil samo Homo sapiens sposoben spreminjanja pokrajine.

Konzerviranje lesa je redek pojav zaradi gnitja, zato je težko določiti izvor obdelave lesa. Vendar pa so se v močvirnih razmerah v Angliji in Nemčiji ohranila lesena sulica, stara več sto tisoč let. Kos lesa izpred 780,000 let, najden v Izraelu, je bil interpretiran kot najstarejše znano leseno orodje. Medtem ko je dokazov o obdelavi lesa v zgodnji prazgodovini malo, odkritje v Kalamboju zagotavlja znatne količine obdelanih kosov lesa, kar kaže na široko paleto možnih uporab poleg orožja.

Namen strukture ostaja neznan, vendar raziskovalci špekulirajo, da bi lahko služila kot ploščad ali sprehajalna pot v okolju ob jezeru. V afriškem ali evrazijskem paleolitiku niso našli nobene druge konstrukcijske uporabe lesa, razen drugega zarezanega hloda, ki je bil odkrit na istem mestu pred 70 leti.

To prelomno odkritje prispeva k fascinantni arheološki zgodovini Zambije. Pred tem so v Kabweju odkrili lobanjo hominina, znanega kot človek Kabwe, Homo heidelbergensis. Človek Kabwe, star približno 300,000 let, je razbil linearno teorijo človeške evolucije in razkril obstoj več vzporednih človeških rodov. Čeprav lobanja morda ni neposredno povezana z leseno strukturo, ostaja močan kandidat.

Identiteta ustvarjalcev strukture in številčnosti orodij ostaja negotova, saj je bila Afrika v tem času poseljena z različnimi vrstami homininov. Vendar pa je bila regija Kalambo središče dejavnosti za številne različice hominina, vključno s Homo heidelbergensis in morda Homo naledi. Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi razkrili skrivnosti v zvezi z najzgodnejšo znano uporabo lesa v gradbeništvu v Zambiji.

Viri:

– Barham et al., Nature (2023)

– Haaretz