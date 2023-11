Zatiranje črvov v jabolkih: nekemične rešitve

By

So črvi prevzeli vašo letino jabolk? Ne bojte se! Obstajajo nekemične rešitve, ki vam lahko pomagajo nadzorovati to težavo in zagotovijo obilen pridelek okusnih jabolk brez črvov.

Krivec za te črve je jabolčni črv, ki odlaga jajčeca v cvetove jablan. Ta jajca se izležejo v črve, ki se prebijajo skozi jabolka, zaradi česar so manj okusna. Čeprav so tehnično še vedno užitna, ta napadena jabolka niso najbolj privlačna.

Torej, kaj lahko storite za boj proti temu škodljivcu, ne da bi poškodovali čebele ali se zatekli k kemičnim razpršilom? Čistoča je ključna. S pravočasnim odstranjevanjem odpadlih jabolk s tal in ustreznim odstranjevanjem lahko zmanjšate število prezimujočih mladičev in prekinete življenjski cikel črva.

Tukaj je nekaj nasvetov za povečanje učinkovitosti te metode:

Odpadla jabolka poberite takoj, ko odpadejo, in jih posujte z običajnimi odpadki. Spodbudite svoje sosede z jablanami, da storijo enako. Ko jabolka padajo, pod drevo postavite ponjavo, da preprečite, da bi se črvi zarili v zemljo, in olajšate pobiranje jabolk.

Poleg tega lahko razmislite o lovljenju odraslih muh v past, da zmanjšate njihovo populacijo. V ta namen se dobro obnesejo lepljive feromonske pasti, ki so na voljo v vrtnih centrih. Pasti obesite sredi maja, ko se začnejo pojavljati muhe, in jih dvakrat do trikrat na teden preverite.

Ne pozabite, da je bistveno uskladiti ta prizadevanja s svojimi sosedi, če imajo tudi jablane, da bi povečali učinkovitost.

Pogosto zastavljena vprašanja

V: Kako vem, ali so moja jabolka okužena s črvi?

O: Poiščite sledi črvov ali tunele v mesu jabolka. Če vidite te znake, obstaja velika verjetnost, da imate črve.

V: Ali lahko še vedno jem jabolka s črvi?

O: Čeprav so tehnično še vedno užitna, videz okuženih jabolk morda ni prijeten. Najbolje je, da jih odstranite in pravilno zavržete.

V: Ali so na voljo kakšna okolju prijazna razpršila za zatiranje jabolčnega črva?

O: Na žalost trenutno ni učinkovitih okolju prijaznih razpršil za zatiranje jabolčnega črva. Najboljša možnost so nekemične metode, kot sta čiščenje in lovljenje s pastmi.

V: Bo lovljenje muh v past škodovalo čebelam?

O: Ne, lovljenje muh z uporabo lepljivih feromonskih pasti ne bo poškodovalo čebel ali drugih koristnih žuželk. Pasti so posebej usmerjene na jabolčne črve.

Z uporabo teh nekemičnih rešitev in budnostjo lahko uspešno zatrete črve na svojih jablanah in uživate v obilni letini okusnih jabolk brez črvov!