Prihodnost hrane v vesolju: Gojenje rastlin za dolgotrajne misije

Medtem ko se NASA pripravlja na misije na Luno in Mars, je eden od ključnih izzivov zagotavljanje trajnostnega vira hrane za člane posadke med njihovim daljšim bivanjem v vesolju. Trenutno se astronavti zanašajo predvsem na predpakirano hrano, ki ima sčasoma omejitve glede kakovosti in hranilne vrednosti. Da bi rešili to težavo, raziskovalci raziskujejo možnost pridelave hrane v vesolju, kar najbolj zmanjša potrebo po pogostem oskrbovanju in zagotovi svežo in hranljivo oskrbo s hrano za dolgotrajne misije.

NASA je začela projekt »Growing Beyond Earth« v sodelovanju z botaničnim vrtom Fairchild leta 2015. Ta projekt vključuje stotine srednjih in srednjih šol naravoslovnih razredov po Združenih državah, ki gojijo različna semena v habitatu, podobnem tistemu na Mednarodni vesoljski postaji ( ISS). Semena, ki uspevajo v teh učilnicah, se nato prenesejo v komoro v Nasinem vesoljskem centru Kennedy za nadaljnje testiranje. Izbrana semena so na koncu poslana na ISS, da ocenijo njihovo rast v pogojih mikrogravitacije.

NASA je razvila tudi specializirane sisteme za podporo rasti rastlin v vesolju. Sistem za pridelavo zelenjave (Vegetable Production System - Veggie) je komora z nizko močjo, ki lahko sprejme šest rastlin. Člani posadke ročno skrbijo za rastline in jih ročno zalivajo. Drug sistem, Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), avtomatizira hranjenje in zalivanje rastlin. Advanced Plant Habitat je popolnoma avtomatizirana naprava, zasnovana za preučevanje rasti rastlin z minimalno udeležbo posadke.

Pogoji svetlobe in hranil so ključni za uspešno rast rastlin v prostoru. Serija poskusov, znanih kot Veg-04A, Veg-04B in Veg-05, je raziskovala rast gorčice Mizuna, listnate zelene rastline, pod različnimi svetlobnimi pogoji. Pridelek, hranilno sestavo in ravni mikrobov v vesoljsko pridelanih rastlinah so primerjali s tistimi, ki rastejo na Zemlji. Člani posadke so ocenjevali tudi okus, teksturo in druge značilnosti pridelka. Drug poskus, Plant Habitat-04, se je osredotočil na interakcije med rastlinami in mikrobi ter ocenil okus in teksturo čili paprike.

Začetni poskusi so pokazali, da lahko mikrogravitacija vpliva na razvoj rastlin, vendar ne škoduje splošnemu zdravju rastlin. Na primer, rastline pšenice so v mikrogravitaciji zrasle za 10 % višje v primerjavi s svojimi rastlinami na Zemlji. Raziskave Seedling Growth so pokazale, da se sadike lahko prilagodijo mikrogravitaciji s spreminjanjem izražanja genov, povezanih s stresorji, ki jih povzroča vesolje. Zaznavanje gravitacije v rastlinah je bilo raziskano s preiskavo Plant Gravity Sensing, ki jo je izvedla Japonska agencija za raziskovanje vesolja (JAXA). Ta študija je izmerila vpliv mikrogravitacije na ravni kalcija in zagotovila vpogled v oblikovanje učinkovitih metod za gojenje rastlin v vesolju.

Ustrezna dobava vode je velik izziv v mikrogravitaciji. Raziskava Plant Water Management je pokazala hidroponsko metodo zagotavljanja vode in zraka koreninam rastlin. Študija XROOTS je eksperimentirala s hidroponskimi in aeroponskimi tehnikami (na osnovi zraka) kot alternativo tradicionalnemu gojenju na tleh. Te tehnike lahko omogočijo obsežno pridelavo pridelkov za prihodnje raziskovanje vesolja.

Poleg tega so preiskave VEG-03 vključevale gojenje različne zelenjave, vključno z ekstra pritlikavim pak čojem, gorčico Amara in solato Red Romaine. Med poskusom je Nasin astronavt Mike Hopkins izvedel prvo presaditev rastline v vesolju, pri čemer je zdrave kalčke prenesel iz ene rastlinske blazine na tiste, ki se borijo v Veggieju. Ta uspešna presaditev predstavlja nove možnosti za izboljšanje rasti rastlin v mikrogravitaciji in razširitev raznolikosti pridelkov, ki jih je mogoče gojiti v vesolju.

Medtem ko NASA nadaljuje svoje raziskave in poskuse, je očitno, da je gojenje rastlin v vesolju obetavna rešitev za dolgotrajne misije. Znanje, pridobljeno s temi prizadevanji, bo pomagalo oblikovati prihodnje tehnologije in metode za trajnostno proizvodnjo hrane v vesolju, kar bo podpiralo ambiciozne cilje agencije glede človekovega raziskovanja onkraj Zemlje.

