Novi eksperimenti na vesoljski postaji za napredek znanosti in komunikacije

Naslednji mesec bo SpaceX lansiral novo tovorno misijo na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) z različnimi znanstvenimi poskusi. Ti poskusi bodo raziskovali različne teme in prispevali k napredku znanstvenih raziskav in komunikacije v vesolju. Izstrelitev je predvidena za 5. november, poročanje pa lahko spremljate na Space.com ali NASA Television.

Eden od ključnih eksperimentov se imenuje ILLUMA-T, ki je laserski komunikacijski eksperiment, namenjen izboljšanju komunikacij ISS ​​in podpori prihodnjih misij v globoko vesolje. Ta poskus bo omogočil hitrejši prenos podatkov z uporabo infrardeče svetlobe za posredovanje videoposnetkov in slik. NASA vlaga v to tehnologijo, da bi povečala rezultate znanosti pri misijah na dolge razdalje na Luno in Mars.

"Prihodnje misije imajo potencialno izjemno velike potrebe po podatkih, zato moramo razmisliti o tem, kako bomo izpolnili te potrebe," je dejal Jason Mitchell, direktor za napredne komunikacijske in navigacijske tehnologije pri Nasinem vesoljskem komunikacijskem in navigacijskem programu.

Poleg eksperimenta ILLUMA-T je na vesoljsko postajo poslanih še nekaj zanimivih študij. Nasin eksperiment atmosferskih valov (AWE) bo uporabljal infrardeče slikanje za merjenje atmosferskih gravitacijskih valov, ki igrajo vlogo pri določanju zemeljskega podnebja. Cilj raziskave Aquamembrane-3, ki jo izvaja Evropska vesoljska agencija (ESA), je oceniti uporabo novih membran za rekuperacijo vode na vesoljski postaji. Drug eksperiment, Gaucho Lung, ki ga sponzorira nacionalni laboratorij ISS, bo preučeval, kako sluz dihalnega sistema vpliva na dostavo zdravil. Nazadnje, eksperiment Rodent Research-20 bo preučil učinke mikrogravitacije na reproduktivno zdravje samic miši.

Ti poskusi poudarjajo NASINO zavezanost napredovanju znanstvenega razumevanja in premikanju meja komunikacijske tehnologije v vesolju. Z vsako misijo si NASA in njeni partnerji prizadevajo izboljšati znanstvene zmogljivosti na ISS in postaviti temelje za prihodnje komercialne in raziskovalne programe.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je namen eksperimenta ILLUMA-T?

Namen eksperimenta ILLUMA-T je izboljšati komunikacijo ISS in omogočiti hitrejši prenos podatkov z infrardečo svetlobo.

Kaj so atmosferski gravitacijski valovi?

Atmosferski gravitacijski valovi so motnje v zemeljski atmosferi, ki jih je mogoče izmeriti za razumevanje podnebnih značilnosti in gibanja.

Kaj je preiskava Aquamembrane-3?

Raziskava Aquamembrane-3 ocenjuje uporabo nove membrane za rekuperacijo vode, imenovane Aquaporin Inside Membrane, kot potencialne zamenjave za sedanje večfiltracijske postelje na vesoljski postaji.

Kaj preučuje eksperiment Gaucho Lung?

Eksperiment Gaucho Lung preučuje, kako sluz v dihalnem sistemu vpliva na dostavo zdravil, ki se prenašajo v majhni količini vbrizgane tekočine, imenovani tekoči čep.

Kaj je cilj eksperimenta Rodent Research-20?

Namen eksperimenta Rodent Research-20 je razumeti učinke mikrogravitacije na reproduktivno zdravje s preučevanjem delovanja jajčnikov pri mišjih samicah med vesoljskim poletom in po njem.