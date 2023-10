Grenlandska ledena plošča je morda bolj odporna na globalno segrevanje, kot se je mislilo prej

By

Nova študija, objavljena pred kratkim, nakazuje, da je grenlandska ledena plošča morda bolj odporna na globalno segrevanje, kot se je prej verjelo. Raziskovalci so ugotovili, da se ledena plošča počasi odziva na segrevanje, ki ga povzroči človek, kar pomeni, da bi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v naslednjih nekaj stoletjih lahko preprečilo njeno taljenje.

Študija, ki so jo izvedli raziskovalci Potsdamskega inštituta za raziskave podnebnih vplivov in Arktične univerze na Norveškem, je uporabila računalniške modele za simulacijo možnih učinkov različnih temperaturnih scenarijev na ledeno ploščo. Ugotovili so, da bi bilo kljub temu, da bi kritične temperaturne pragove začasno presegli, še vedno mogoče preprečiti prelomno točko, ki bi povzročila znaten dvig morske gladine v več sto tisočih letih.

Vendar pa raziskovalci poudarjajo, da to ne pomeni, da je treba omiliti prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam. Navajajo, da zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in obravnava globalnega segrevanja ostajata ključna in nujna. Študija poudarja pomen stabilizacije globalnih temperatur na največ 1.5 stopinje Celzija nad predindustrijskimi ravnmi, da bi preprečili nadaljnje taljenje ledene plošče.

Grenlandska ledena plošča pokriva približno 80 % največjega otoka na svetu in trenutno prispeva k dvigovanju morske gladine. Če bi se popolnoma stopil, bi se svetovna gladina morja dvignila za približno 24 čevljev, kar bi imelo uničujoče posledice za obalna mesta po vsem svetu.

Ta študija daje upanje, da se je mogoče izogniti najslabšemu možnemu scenariju zrušitve ledene plošče in drastičnega dviga morske gladine, če se sprejmejo takojšnji ukrepi za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Vendar pa je časovna razporeditev zmanjšanja emisij ključnega pomena, saj lahko zamuda, daljša od nekaj stoletij, še vedno privede do znatnega dviga morske gladine.

Skratka, čeprav študija nakazuje, da je grenlandska ledena plošča morda bolj odporna na globalno segrevanje, poudarja potrebo po nujnih ukrepih za obravnavanje podnebnih sprememb in zmanjšanje tveganj, povezanih s taljenjem ledenih plošč.

