Študija kaže povečano taljenje površinskega ledu na Grenlandiji in zmanjšano taljenje na Antarktiki

Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci na univerzi Utrecht in kalifornijski univerzi Irvine (UCI), je razkrila, da se taljenje površinskega ledu na Grenlandiji v zadnjih desetletjih pospešuje, medtem ko se na Antarktiki upočasnjuje. Znanstveniki so se osredotočili na vlogo katabatskih in Foehnovih vetrov v procesu taljenja grenlandske ledene plošče. Ti vetrovi, ki prinašajo topel in suh zrak na vrhove ledenikov, so prispevali k več kot 10-odstotnemu povečanju taljenja na Grenlandiji v zadnjih desetih letih. Vendar se je njihov vpliv na ledeno ploščo Antarktike zmanjšal za 32 %.

Študija je uporabila regionalne simulacije podnebnih modelov za oceno učinkov teh vetrov na ledene plošče na Grenlandiji in Antarktiki. Rezultati so pokazali, da so vetrovi navzdol odgovorni za znatno količino površinskega taljenja ledu v obeh regijah. To površinsko taljenje vodi do odtekanja in hidrofrakture ledene police, kar ima za posledico povečan dotok sladke vode v oceane in na koncu prispeva k dvigu morske gladine.

Charlie Zender, soavtor študije in profesor znanosti o zemeljskem sistemu UCI, je poudaril, da čeprav je vpliv vetrov pomemben, se vplivi globalnega segrevanja razlikujejo na južni in severni polobli. Na Grenlandiji so segrevanje v kombinaciji z učinki vetrov povzročilo 34-odstotno povečanje skupnega površinskega taljenja ledu. Zender je to pripisal vplivu globalnega segrevanja na severnoatlantsko nihanje (NAO), ki je povzročilo podnormalen pritisk na visoki zemljepisni širini in prineslo topel zrak na Grenlandijo in Arktiko.

Po drugi strani pa se je od leta 2000 na Antarktiki skupno površinsko taljenje zmanjšalo za približno 15 %. To zmanjšanje je predvsem posledica zmanjšanja taljenja, ki ga povzroča veter, zaradi zrušitve dveh ledenih polic na Antarktičnem polotoku. Poleg tega je obnovitev ozonske luknje v stratosferi Antarktike zagotovila začasno izolacijo, ki ščiti površino pred dodatnim taljenjem.

Ključnega pomena je spremljanje in modeliranje taljenja na Grenlandiji in Antarktiki, ko se njune ledene plošče poslabšajo, saj trenutno zadržujejo več kot 200 čevljev vode iz oceana. Taljenje teh ledenih plošč je že prispevalo k dvigu globalne morske gladine za 0.75 palca od leta 1992. Medtem ko je bila Grenlandija glavno gonilo dviga morske gladine v zadnjih desetletjih, jo Antarktika dohiteva in bo sčasoma prevladovala nad prihodnjo gladino morja vzpon.

