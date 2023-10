Dvom v Einsteina in Eulerja: Preizkušanje zakonov gravitacije v vesolju

Leta 1915 je Albert Einstein predstavil svojo teorijo splošne relativnosti, ki je spremenila naše razumevanje vesolja. Namesto da bi prostor in čas obravnaval kot fiksni entiteti, je Einstein predlagal, da sta dinamična in prepletena z materijo in svetlobo. Njegove enačbe so pojasnile, kako snov ukrivlja in ukrivlja prostor-čas, kar vpliva na gibanje zvezd, galaksij in svetlobe.

Toda ali smo lahko prepričani, da so Einsteinove enačbe vedno veljavne? Ali obstajajo situacije, v katerih bi lahko prišlo do kršitve ali bi bilo treba enačbe, ki jih je predlagal matematik iz 18. stoletja Leonhard Euler, spremeniti? To je vprašanje, ki ga znanstveniki raziskujejo, zlasti glede na skrivnosti, ki še vedno obstajajo v našem vesolju.

Ena od teh skrivnosti je temna snov, vrsta snovi, ki je ni mogoče zaznati s trenutnimi teleskopi. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je Fritz Zwicky opazil, da je v vesolju petkrat več snovi, kot jo lahko zaznamo. To nevidno snov je poimenoval "temna snov". Znanstveniki niso mogli identificirati delcev temne snovi ali razumeti njihovega vedenja. Ali je lahko temna snov podvržena drugačnim silam kot navadna snov, kar bi izpodbijalo Eulerjevo enačbo?

Druga skrivnost je opažanje, da se širitev vesolja pospešuje, v nasprotju s tem, kar napoveduje Einsteinova teorija. Znanstveniki še vedno poskušajo razumeti vzrok tega vedenja. Ali obstaja še ena "temna" snov z odbojno gravitacijo? Ali pa Einsteinova teorija gravitacije ni uporabna na zelo velikih lestvicah? Te skrivnosti so motivacija za preizkušanje zakonov, ki sta jih predlagala Einstein in Euler.

Raziskovalci preučujejo obnašanje gravitacije na velikih razdaljah v vesolju. Identificirali so znak spremenjene gravitacije, imenovan "gravitacijski zdrs". Po splošni teoriji relativnosti bi morali svetloba in snov doživljati enak upogib, ko potujeta skozi popačen prostor-čas. S primerjavo načina, kako galaksije padejo v gravitacijske vrtine in kako se svetloba iz teh galaksij odkloni, lahko znanstveniki ugotovijo, ali obstaja gravitacijski zdrs.

Če pa se zazna gravitacijski zdrs, je težko ugotoviti, ali je to posledica spremembe Einsteinovih zakonov ali spremembe Eulerjeve enačbe. Da bi razlikovali med obema, morajo znanstveniki izmeriti učinek, znan kot "gravitacijski rdeči premik", kar je mogoče narediti s teleskopi, kot sta Dark Energy Spectroscopic Instrument in Square Kilometer Array.

V nedavni študiji, objavljeni v Nature Astronomy, so znanstveniki ugotovili, da samo merjenje gravitacijskega zdrsa ne more ugotoviti, ali gre za spremembo Einsteinovih zakonov ali Eulerjeve enačbe. Vendar pa bi z merjenjem gravitacijskega rdečega premika morda lahko naredili to razliko. Izziv je v dejstvu, da lahko teleskopi merijo samo skupno gibanje galaksij, ki vsebujejo tako normalno snov kot temno snov. Razlikovanje učinkov temne snovi in ​​spremenjene gravitacije v tem scenariju postane težko.

Gravitacijski rdeči premik, na katerega vpliva izključno časovno popačenje, zagotavlja način neposrednega sondiranja gravitacijskega potenciala. Ko svetloba uide gravitacijskemu potencialu, se njena barva premakne proti rdeči, kar kaže na gravitacijski rdeči premik. Ta učinek se razlikuje od gravitacijske leče, ki jo povzročajo prostorska in časovna popačenja.

Skratka, raziskovanje veljavnosti Einsteinovih in Eulerjevih enačb je kritično prizadevanje za razumevanje skrivnosti našega vesolja. Medtem ko merjenje gravitacijskega zdrsa morda ne bo zagotovilo dokončnega odgovora, bi lahko merjenje gravitacijskega rdečega premika pomagalo razlikovati med spremembami Einsteinove gravitacije in Eulerjeve enačbe. Nadaljnji napredek teleskopov in tehnik opazovanja bo znanstvenikom omogočil razkriti pravo naravo gravitacije in vesolja.

