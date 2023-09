Vedenjska prilagodljivost omogoča hitro širjenje dosega pri velikorepih gracklesih

Raziskovalci z Inštituta za evolucijsko antropologijo Maxa Plancka, kalifornijske univerze v Santa Barbari in univerze v Rochesterju so odkrili, da se velikorepi grakel, ptičja vrsta, ki hitro širi svojo populacijo po Severni Ameriki, svoj uspeh zahvaljuje svojim obnašanje. Raziskovalci so odkrili, da so velike repe razširile svoj habitat in se prilagodile življenju v bolj urbanih, sušnih okoljih, za razliko od njihovega najbližjega sorodnika, čolnardo repe.

Študija, ki je temeljila na znanstvenih opazovanjih državljanov o pojavljanju ptic med letoma 1979 in 2019, je razkrila, da se velikorepi grackles niso preprosto preselili v nove habitate, ki so ustrezali njihovim prejšnjim zahtevam, ampak so aktivno razširili svoj obseg s spreminjanjem svojih življenjskih preferenc. Nasprotno pa so čolničarji le nekoliko premaknili svoje območje proti severu kot odgovor na podnebne spremembe.

Raziskovalci so raziskali tudi vlogo vedenja pri sposobnosti velikega repa, da se prilagodi novim habitatom. Ugotovili so, da je populacija na robu območja pokazala več prožnosti in vztrajnosti v primerjavi s populacijo brez roba. Raziskovalci špekulirajo, da vztrajnost posameznikom omogoča, da najdejo rešitve za izzive v novih okoljih, medtem ko variabilnost v prožnosti znotraj populacije povečuje možnosti za uspešno širitev.

Ugotovitve poudarjajo pomen prožnosti in vztrajnosti pri pospeševanju hitrega širjenja območja in kažejo, da bi razumevanje, kako se vrste, kot so velike repke, prilagajajo novim okoljem, lahko zagotovilo vpogled v pomoč propadajočim vrstam pri soočanju z okoljskimi spremembami.

