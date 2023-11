Iščejo novega generalnega sekretarja za ministrstvo za turizem, kulturo, umetnost, Gaeltacht, šport in medije

Ministrstvo za turizem, kulturo, umetnost, Gaeltacht, šport in medije išče novega generalnega sekretarja, ki bo odgovoren za zadeve politike, proračuna in upravljanja. S konkurenčno plačo v višini več kot 230,000 € na leto želi oddelek pritegniti kandidate visokega kova za to pomembno vlogo.

Generalni sekretar bo imel širok nabor odgovornosti, vključno z razvojem in promocijo turističnega sektorja, ohranjanjem bogate irske kulturne dediščine ter podporo in ohranjanjem irskega jezika. Poleg tega vloga vključuje nadzor nad športno industrijo ter sektorjem radiodifuzije in medijev. Oddelek ima ključno vlogo pri zagotavljanju financiranja javnih izdajateljev televizijskih programov RTÉ in TG4 ter zagotavlja, da ti pomembni platformi še naprej zagotavljata visokokakovostno vsebino javnosti.

Od uspešnega kandidata se pričakuje, da bo zagotovil dragocene politične nasvete ministrici Catherine Martin in državnim ministrom. Odgovorni bodo tudi za zagotavljanje strateškega vodenja in usmerjanja za različne sektorje v pristojnosti oddelka.

Da bi bil na tem položaju odličen, mora novi generalni sekretar imeti zdravo presojo in politično zavest, zlasti ko se ukvarja s finančnimi, političnimi in operativnimi zadevami. Bistveno je, da jasno razumejo izzive in priložnosti, ki so pred njimi, ter da lahko učinkovito krmarijo po njih.

Če vas zanima ta vznemirljiva priložnost, ne zamudite roka za oddajo prijav, ki je četrtek, 16. november. Izbrana kandidatka bo zamenjala dosedanjo generalno sekretarko Katherine Licken, ki je to vlogo opravljala od leta 2017.

Ministrica Catherine Martin je nedavno ustanovila prihodnjo medijsko komisijo, da bi obravnavala upad prihodkov od licenčnin in oblikovala prihodnost medijev. Ta komisija bo raziskala in pripravila priporočila za prihodnost medijske krajine na Irskem. Pričakuje se, da bo novi generalni sekretar aktivno sodeloval pri uveljavljanju morebitnih sprememb, ki bi izhajale iz ugotovitev te komisije.

Pogosta vprašanja:

V: Kakšna je vloga generalnega sekretarja v ministrstvu za turizem, kulturo, umetnost, Gaeltacht, šport in medije?

O: Generalni sekretar je odgovoren za politične, proračunske in vodstvene zadeve v ministrstvu, vključno z razvojem in promocijo turističnega sektorja, ohranjanjem kulturne dediščine, podporo irskemu jeziku ter nadzorom športa, radiodifuzije in medijev. sektorji.

V: Kakšna je plača za položaj generalnega sekretarja?

O: Plača za položaj generalnega sekretarja je več kot 230,000 € na leto.

V: Komu bo poročal novi generalni sekretar?

O: Novi generalni sekretar bo poročal ministrici za turizem, kulturo, umetnost, Gaeltacht, šport in medije Catherine Martin in državnim ministrom.

V: Kdaj je zadnji rok za prijave?

O: Rok za oddajo prijav je četrtek, 16. november.