Globalno segrevanje lahko poveča širjenje plenilcev koralnih grebenov

Globalno segrevanje ne prispeva le k beljenju koral, ampak lahko tudi poveča populacijo morskih zvezd, ki so znani plenilci koralnih grebenov. Te morske zvezde so v odrasli dobi pravi plenilci, ki požirajo koralne grebene. Vendar pa se kot mladiči obnašajo kot rastlinojedci in čakajo, da si žive korale opomorejo, preden postanejo koralni plenilci.

Znanstveniki z Univerze v Sydneyju so izvedli poskuse, da bi preizkusili odpornost mladih morskih zvezd trnovk na toplotni stres. Namen poskusov je bil posnemati pogoje morskih vročinskih valov, ki povzročajo beljenje koral in smrtnost. Morske zvezde so bile izpostavljene scenarijem vročinskih valov s temperaturami v razponu od 28 °C do 30 °C in pokazale so bistveno večjo toleranco na pogoje vročinskih valov v primerjavi s koralami.

Študija, objavljena v reviji Global Change Biology, je pokazala, da so mlade trnove morske zvezde sposobne vzdržati visoke temperature do 20 dni. Ta odpornost je skoraj trikrat večja od toplotne intenzivnosti, ki povzroča beljenje koral. Ugotovitve kažejo, da bi lahko segrevanje vode dejansko koristilo tem morskim zvezdam. Obilje habitata koralnih ruševin, ki je posledica beljenja in umrljivosti koral, omogoča, da se njihovo število sčasoma poveča.

Segrevanje oceanov je neposredna grožnja za preživetje koral, saj različne vrste koral izginjajo v regijah, kot sta Sredozemlje in Veliki koralni greben v Avstraliji, ki doživlja močno beljenje. Po poročilu avstralske vlade je bilo 91 % koral Velikega koralnega grebena poškodovanih zaradi beljenja po dolgotrajnem poletnem vročinskem valu.

Skratka, globalno segrevanje predstavlja veliko grožnjo koralnim grebenom, ne samo z beljenjem, temveč tudi s potencialnim spodbujanjem širjenja morskih zvezd s trnovo krono. Razumevanje vplivov podnebnih sprememb na morske ekosisteme je ključnega pomena za prizadevanja za ohranjanje.

