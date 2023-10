Spooky Season prinaša kozmično predstavo: Krvava luna, delni lunin mrk

Oktobra se pripravite, da boste priča nebesnemu spektaklu, ko se Sonce, Luna in Zemlja popolnoma poravnajo, kar nam bo omogočilo očarljiv delni lunin mrk Krvave lune. V tem srhljivem pojavu se bo zdelo, da bo Zemlja kozmično ugriznila Luno, kar bo spominjalo na vampirja, ki se gosti s svojim plenom.

Lunin mrk se zgodi, ko se Zemljina in Lunina orbita sinhronizirata, tako da se Zemlja postavi neposredno med Sonce in Luno. Posledica tega je, da Zemlja ovira sončno svetlobo in meče svojo senco na lunino površino. Za razliko od popolnega Luninega mrka, kjer Zemljina senca popolnoma prekrije polno Luno, delni Lunin mrk le delno prekrije Luno, kar ustvari iluzijo "ugriza" na našem satelitu.

Od 28. do 29. oktobra se bo zgodil čudovit prikaz delnega luninega mrka Krvave lune, ki bo pritegnil opazovalce po vsej Evropi, Severni Ameriki, Južni Ameriki, Avstraliji, Afriki, Aziji, Pacifiku in izbranih regijah Arktike in Antarktike. Če želite določiti določene čase gledanja na vaši lokaciji, si oglejte interaktivni zemljevid mrkov TimeandDate ali si oglejte njihov prenos v živo.

Med delnim mrkom bo Luna šla skozi Zemljino skoraj senco, kar je znano kot polsenčni mrk. Ta faza bo vidna približno eno uro na obeh straneh delnega mrka. Celoten mrk, vključno z vsemi fazami, naj bi trajal približno 4 ure in 25 minut, čeprav bodo najbolj očarljivi trenutki trajali le približno 1 uro in 17 minut. V Zemljini senci bo v tem času potopljenih približno 6 odstotkov Lunine površine.

Zanimivo je, da se mrki običajno pojavljajo v parih. Po nedavnem obročastem sončnem mrku ali mrku »ognjenega obroča«, ki so ga v Severni in Južni Ameriki opazili 14. oktobra, prihajajoči kozmični dogodki vključujejo polsenčni lunin mrk 24. in 25. marca 2024 in popolni sončni mrk 8. aprila 2024 .

Zdaj pa se posvetimo vzdevku "Krvava luna". Čeprav mrk ta konec tedna ne bo povzročil prave krvave lune, ime tej priložnosti doda pridih dramatike. Krvave lune se običajno nanašajo na rdečkast videz Lune med popolnim luninim mrkom, ki ga povzroči sipanje sončne svetlobe skozi Zemljino atmosfero. Vendar pa različne kulture oktobrsko polno luno pogosto označujejo z različnimi imeni, na primer lovska luna ali krvava luna.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je delni lunin mrk?

O: Med delnim Luninim mrkom le del Lune prekriva Zemljina senca, kar ustvarja iluzijo "ugriza" Lune.

V: Kje bo viden prihajajoči delni lunin mrk krvave lune?

O: Mrk bo viden iz Evrope, Severne Amerike, delov Južne Amerike, Avstralije, Afrike, Azije, Pacifika in izbranih regij Arktike in Antarktike.

V: Kako dolgo bo trajal mrk?

O: Celoten mrk, vključno z vsemi fazami, bo trajal približno 4 ure in 25 minut. Najbolj očarljivi trenutki pa bodo trajali približno 1 uro in 17 minut.

V: Ali bo luna med tem mrkom videti rdeča?

O: Ne, luna med tem delnim luninim mrkom ne bo videti rdeče barve. "Krvava luna" se posebej nanaša na rdečkast odtenek, opazen med popolnim luninim mrkom.