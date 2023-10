Simulacija dolgoročne migracije radionuklidov v razpokanih kamninah z modeliranjem geotehnične centrifuge

Raziskovalci z Univerze Zhejiang so razvili novo metodo za simulacijo transporta radionuklidov ali onesnaževalcev skozi zdrobljen granit majhnega obsega z modeliranjem geotehnične centrifuge. To je še posebej pomembno za razumevanje dolgoročnih prometnih vprašanj v velikih prostorskih in dolgotrajnih časovnih merilih. Globoko geološko odlaganje je splošno sprejeta metoda za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, vendar obstaja tveganje morebitnih uhajanj ali sprememb v geološkem okolju, kar bi lahko povzročilo migracijo radionuklidov v biosfero.

Tradicionalne metode terenskega spremljanja niso zadostovale za reševanje teh dolgoročnih transportnih težav. Vendar pa so raziskovalci uporabili zmogljivosti tehnologije 3D-tiskanja za ustvarjanje edinstvene strukturne zasnove za zdrobljene vzorce kamnin z nastavljivo prepustnostjo. S kombinacijo tega z zapečatenim nadzornim aparatom so lahko izvedli poskuse normalne gravitacije in hipergravitacije, da bi ocenili učinkovitost pregrade zlomljenih kamnin z nizko prepustnostjo.

Eksperiment hipergravitacije je bil prvotno uporabljen za simulacijo transporta onesnaževal v prsti, vendar so njegovi učinki na razpokano kamnino ostali neznani. Raziskovalci so uporabili 3D-natisnjen model mreže zlomov in eksperiment hipergravitacije, da bi zapolnili to vrzel v znanju. Rezultati so pokazali, da bi lahko s to metodologijo uspešno ovrednotili dolgoročno delovanje pregrade nizko prepustne razpokane kamnine.

Ta preboj ima pomembne posledice za področje globokih geoloških odlagališč. Raziskovalci upajo, da bodo njihove ugotovitve navdihnile nadaljnje raziskovanje potenciala hipergravitacijskih poskusov in 3D-natisnjenih mrež zlomov pri ocenjevanju dolgoročne sposobnosti preživetja metod odstranjevanja. Ta raziskava odpira nove možnosti za preučevanje transporta radionuklidov ali onesnaževalcev v razpokani kamnini in izboljšanje varnosti globokega geološkega odlaganja jedrskih odpadkov.

Vir: Wenjie Xu et al, »Hipergravitacijski eksperiment transporta topljenca v razpokani kamnini in metoda vrednotenja za dolgoročno delovanje pregrade,« Bilten mehanike kamnin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042