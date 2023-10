Znanstveniki analizirajo porazdelitev DNK neandertalca pri sodobnih ljudeh

Znanstveniki z univerze v Ženevi (UNIGE) so izvedli študijo, v kateri so analizirali porazdelitev DNK neandertalca v genomih sodobnega človeka v zadnjih 40,000 letih. Študija, objavljena v Science Advances, ponuja vpogled v skupno zgodovino neandertalcev in sodobnega človeka.

Študija razkriva, da so sodobni ljudje, ki izvirajo iz Afrike, začeli nadomeščati neandertalce v zahodnem delu Evrazije pred 40,000 leti. Ta zamenjava se je zgodila postopoma v več tisočletjih, kar je vodilo do integracije DNK neandertalca v genome sodobnega človeka.

Raziskovalci so raziskovali prisotnost gradientov introgresije neandertalca po človeških ekspanzijah z analizo evrazijskih paleogenomov. Ugotovili so, da je širitev izven Afrike povzročila prostorske gradiente prednikov neandertalcev, ki so trajali ves čas. Razširitev zgodnjih neolitskih kmetov je imela pomembno vlogo pri zmanjševanju introgresije neandertalcev v evropskem prebivalstvu v primerjavi z azijskim prebivalstvom.

Sekvenciranje genoma in primerjalna analiza sta ugotovili, da so se neandertalci in sodobni ljudje križali, kar je povzročilo približno dva odstotka neandertalčeve DNK v današnjih Evrazijcih. Ta odstotek se nekoliko razlikuje med regijami Evrazije, pri čemer imajo azijske populacije nekoliko večji delež DNK neandertalca kot evropske populacije.

Ena od hipotez, ki pojasnjuje to razliko, je, da je imela naravna selekcija lahko različne učinke na neandertalske gene v različnih populacijah. Vendar pa raziskovalci UNIGE predlagajo alternativno hipotezo, ki temelji na migracijskih tokovih. Po njihovi hipotezi, bolj ko se človek odmika od Afrike, večji je delež neandertalčeve DNK, saj so bili neandertalci predvsem v Evropi.

Da bi preizkusili to hipotezo, so raziskovalci uporabili bazo podatkov z več kot 4,000 genomi posameznikov, ki so živeli v Evraziji v zadnjih 40 tisočletjih. Statistične analize so pokazale, da so imeli paleolitski lovci-nabiralci v Evropi nekoliko večji delež DNK neandertalcev kot tisti v Aziji. Vendar se je med prehodom v mlajšo kameno dobo delež DNK neandertalca v evropskih populacijah zmanjšal. Ta upad je sovpadel s prihodom prvih kmetov iz Anatolije, ki so nosili manjši delež neandertalčeve DNK. Križanje med temi kmeti in evropskim prebivalstvom je še bolj razredčilo DNK neandertalca.

Študija poudarja uporabo starodavnih genomov in arheoloških podatkov za sledenje zgodovini hibridiziranih vrst. Zagotavlja tudi referenco za prihodnje študije za odkrivanje genetskih profilov, ki odstopajo od povprečja in imajo lahko ugodne ali neugodne učinke.

