Nova metoda omogoča sočasno spreminjanje genov pri živalih

Raziskovalci z ETH Zurich so razvili metodo, ki omogoča več genskih modifikacij v celicah ene same živali z uporabo genskih škarij CRISPR-Cas. Celice v posameznih organih so gensko spremenjene mozaično, pri čemer ima vsaka celica spremenjen le en gen. Ta metoda omogoča znanstvenikom, da preučijo učinke različnih genskih sprememb v enem poskusu.

Raziskovalci so ta pristop uspešno uporabili pri odraslih miših, kar pomeni, da so ga prvič izvedli pri živih živalih. Uporabili so adeno-povezani virus (AAV) za dostavo navodil mišjim celicam za uničenje genov. Z okužbo miši z mešanico virusov z različnimi navodili jim je uspelo izklopiti različne gene v možganskih celicah.

S to metodo so raziskovalci pridobili nove vpoglede v redko genetsko motnjo pri ljudeh, znano kot delecijski sindrom 22q11.2. Osredotočili so se na 29 genov v kromosomski regiji, ki je povezana z boleznijo, in odkrili, da imajo trije od teh genov pomembno vlogo pri disfunkciji možganskih celic. Študija je razkrila tudi vzorce v mišjih celicah, ki spominjajo na shizofrenijo in motnje avtističnega spektra. Te nove informacije lahko vodijo do razvoja zdravil, ki kompenzirajo nenormalno gensko aktivnost.

Metoda ima aplikacije, ki presegajo preučevanje te posebne genetske motnje. Uporablja se lahko za preučevanje drugih genetskih motenj in bolezni z več vključenimi geni. Raziskovalci nameravajo povečati število spremenjenih genov s trenutnih 29 na več sto na poskus. Zaprosili so za patent za tehnologijo in ustanavljajo spin-off za nadaljnji razvoj in uporabo te metode.

