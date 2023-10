Dešifriranje evolucije cianobakterij: vpogled v genetsko analizo

Cianobakterije, pionirji atmosferskega kisika, so odigrale ključno vlogo pri oblikovanju Zemljine zgodovine. Razumevanje njihovega razvoja je ključnega pomena za razkritje zgodbe o življenju na našem planetu. Do nedavnega je fosilni lipid 2-metilhopan veljal za zanesljiv biomarker za cianobakterije v starih sedimentih. Nove raziskave pa so vzbudile dvome o njegovi specifičnosti, saj so odkrili, da lahko Alphaproteobacteria proizvaja tudi ta lipid.

Skupina mednarodnih raziskovalcev, ki sta jo vodila Yosuke Hoshino iz nemškega raziskovalnega centra GFZ za geoznanosti in Benjamin Nettersheim iz MARUM-Center za znanosti o morskem okolju, je skušala odkriti evolucijsko zgodovino genov, odgovornih za sintezo 2-metilhopana. S preučevanjem porazdelitve in diverzifikacije teh genov bi lahko ugotovili zanesljivost 2-metilhopana kot biomarkerja.

Njihove ugotovitve, objavljene v reviji Nature Ecology & Evolution, razkrivajo, da je bil gen, odgovoren za proizvodnjo 2-metilhopana, HpnP, že prisoten v skupnem predniku cianobakterij pred več kot dvema milijardama let. Nasprotno pa so Alphaproteobacteria pridobile ta gen pred približno 750 milijoni let. Posledično lahko 2-metilhopani še vedno služijo kot zanesljiv biomarker za cianobakterije, ki proizvajajo kisik, v sedimentih, starih več kot 750 milijonov let.

Ta študija prikazuje moč genetske analize v povezavi s sedimentologijo, paleobiologijo in geokemijo za povečanje diagnostične vrednosti biomarkerjev. S preučevanjem evolucijske zgodovine teh genov lahko raziskovalci izboljšajo naše razumevanje zgodnjih ekosistemov.

FAQ

Kakšen je pomen cianobakterij v zgodovini Zemlje?

Cianobakterije so imele ključno vlogo pri preoblikovanju Zemlje iz okolja brez kisika v okolje, ki podpira kompleksno življenje. Dolga obdobja v zgodnji zgodovini Zemlje so bili glavni proizvajalci organskih spojin in atmosferskega kisika.

Zakaj so fosilni lipidi pomembni kot biomarkerji?

Fosilni lipidi, kot so 2-metilhopani, lahko kažejo na prisotnost kisikove fotosinteze v starih geoloških usedlinah. Za razliko od dejanskih bakterij se ti lipidi lahko ohranijo v sedimentnih kamninah milijone let in zagotavljajo dragocene informacije o preteklih ekosistemih.

Zakaj je obstajal dvom o zanesljivosti 2-metilhopana kot biomarkerja?

Nedavna odkritja so pokazala, da lahko alfaproteobakterije proizvajajo tudi 2-metilhopane, kar postavlja vprašanja o specifičnosti tega biomarkerja za cianobakterije. Ta študija pojasnjuje evolucijsko zgodovino vpletenih genov in potrjuje zanesljivost 2-metilhopanov kot biomarkerja za cianobakterije, ki proizvajajo kisik.

Kakšen je nov pristop, uporabljen v tej študiji?

Raziskovalci so združili celovito genetsko analizo z analizami usedlin visoke čistosti, da bi določili porazdelitev genov, odgovornih za proizvodnjo 2-metilhopana. Ta pristop zagotavlja natančnejše razumevanje evolucijske časovnice in izboljša ločljivost rekonstrukcij ekosistema.