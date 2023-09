Odkritje genov izboljšuje razumevanje rasti koreninskih dlak in iskanja nitratov v travah

By

Raziskovalci z univerze Washington State so identificirali gen, imenovan "BUZZ", ki igra ključno vlogo pri rasti koreninskih dlak v rastlinah. Koreninski dlaki so drobne strukture, ki pomagajo rastlinam absorbirati vodo in hranila iz zemlje. Odkritje tega gena ne osvetljuje le mehanizmov rasti korenin, ampak ima tudi potencial za izboljšanje trajnostne pridelave pridelkov.

Ugotovljeno je bilo, da gen BUZZ uravnava rast korenin, tako v smislu hitrosti kot iniciacije stranskih korenin, kot odgovor na koncentracijo nitratov v tleh. Dušik je bistveno hranilo za rast rastlin, nitrati pa so primarni vir dušika. Razumevanje, kako rastline najdejo in uporabljajo nitrate, ima lahko pomembne posledice za kmetijstvo, prakse gnojenja in okoljsko trajnost.

Zanimivo je, da se gen BUZZ izraža na nizkih ravneh in še nikoli ni bil opisan. Zaradi tega je bila njegova identifikacija zahtevna. Domneva se, da je gen ohranjen pri različnih vrstah trav, vključno s pomembnimi pridelki, kot so pšenica, riž, koruza in ječmen. Izboljšanje sposobnosti teh poljščin za iskanje in učinkovito uporabo nitratov ima lahko velik vpliv na svetovno proizvodnjo hrane.

Raziskovalci se zdaj poglabljajo v mehanizme, ki jih nadzoruje gen BUZZ. Z razkritjem specifičnih funkcij tega gena upajo, da bodo odkrili več vpogledov v iskanje nitratov in razvoj koreninskega sistema.

Študijo so vodili doktorski študenti iz laboratorija Washington State University skupaj s sodelavci iz drugih institucij. Ugotovitve poudarjajo pomen osnovnih raziskav pri razumevanju temeljnih bioloških procesov, ki lahko na koncu vodijo do praktičnih aplikacij pri izboljšanju pridelka in trajnosti.

