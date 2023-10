Razkritje kozmičnega baleta: milijardo let star trk galaksije

Astronomi so s teleskopom Gemini South v Čilu posneli dih jemajoč vesoljski pojav. Po milijardo let starem trčenju spiralnih galaksij so bili priča spektakularnemu prizoru vrtinčastih pasov medzvezdnega prahu in plina, ki spominjajo na sladko vato, ki se nežno ovija okoli združujočih se jeder galaksij prednikov.

NGC 7727, zadevna nenavadna galaksija, se nahaja približno 90 milijonov svetlobnih let od naše Rimske ceste v ozvezdju Vodnarja. Globoko v tem nebesnem kaosu ležita par supermasivnih črnih lukenj, katerih gravitacijski objem kljubuje razumevanju. Ena od ogromnih črnih lukenj se ponaša z osupljivo maso, ki je 154-milijonkrat večja od našega Sonca, medtem ko njena spremljevalka tehta 6.3 milijona sončnih mas. Zanimivo je, da se ti ogromni objekti nahajajo le 1600 svetlobnih let narazen in predstavljajo Zemlji najbližji znan par supermasivnih črnih lukenj.

Znanstveniki napovedujejo, da se bodo v naslednjih 250 milijonih let te ogromne črne luknje sčasoma združile in oblikovale še bolj gromozansko črno luknjo. Tudi sama usoda NGC 7727 bo doživela dramatično preobrazbo. Galaksija, ki trenutno gori od mladih zvezd in živahnih zvezdnih jasli, se bo postopoma usedla in prešla v eliptično galaksijo, sestavljeno pretežno iz starejših zvezd z minimalnim nastajanjem zvezd – proces, ki služi kot možen vpogled v prihodnost naše Rimske ceste in njenih sosedov. Galaksija Andromeda, ki ji je usojeno, da se čez milijarde let združi.

Osupljiva slika, ki jo je posnel Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS), nameščen na Gemini South, prikazuje moč in natančnost teh najsodobnejših teleskopov, ki so del mednarodnega observatorija Gemini, ki ga upravlja NOIRLab Nacionalne znanstvene fundacije. Dvojna optična/infrardeča teleskopa s premerom 8.1 metra sta strateško locirana na dveh najboljših opazovalnih mestih na Zemlji in ponujata neprimerljive zmogljivosti v optični in infrardeči astronomiji.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kako daleč je NGC 7727 od Rimske ceste?



O: NGC 7727 je približno 90 milijonov svetlobnih let oddaljena od naše galaksije Rimska cesta.

V: Kakšne so mase supermasivnih črnih lukenj v NGC 7727?



O: Ena od črnih lukenj v NGC 7727 ima maso 154 milijonov sončnih mas, medtem ko ima druga maso 6.3 milijona sončnih mas.

V: Kako daleč narazen sta supermasivni črni luknji v NGC 7727?



O: Supermasivne črne luknje v NGC 7727 se nahajajo približno 1600 svetlobnih let narazen.

V: Ali se bodo supermasivne črne luknje sčasoma združile v eno?



O: Da, znanstveniki napovedujejo, da se bosta supermasivni črni luknji v NGC 7727 združili v približno 250 milijonih let in oblikovali še masivnejšo črno luknjo.

V: Kaj se bo zgodilo z NGC 7727, ko se bo prah polegel?



O: Ko se bo trk umiril, se bo NGC 7727 spremenila v eliptično galaksijo, sestavljeno iz starejših zvezd z zelo malo nastajanja zvezd.

V: Kateri instrument je bil uporabljen za zajem slike NGC 7727?



O: Slika NGC 7727 je bila posneta z Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS), nameščenim na Gemini South teleskopu.