Mehanski učinki vadbe na rast mišic, raziskani z uporabo inovativne podloge z gelom

Znano je, da ima vadba veliko koristi za naše telo, vključno s tem, da naredi naše mišice močnejše in bolj napete. Vendar pa natančni mehanizmi za tem procesom ostajajo skrivnost. Raziskovalci na MIT so razvili edinstveno vadbeno blazino iz hidrogela, ki jim omogoča preučevanje čisto mehanskih učinkov vadbe na mikroskopski ravni.

Gel podloga, po velikosti podobna četrtini, vsebuje drobne magnetne delce. Z uporabo zunanjega magneta pod podlogo za premikanje teh delcev lahko gel niha kot vibrirajoča podloga in simulira sile, ki jih mišice doživljajo med vadbo. Mišične celice gojijo na gelu in raziskovalci opazujejo, kako se odzivajo na mehansko vadbo, ki jo ustvarijo vibracije magneta.

Začetne ugotovitve kažejo, da lahko dosledna mehanska vadba povzroči rast mišičnih vlaken v usklajeni smeri. Ta poravnana in razgibana vlakna se lahko skupaj krčijo. To nakazuje, da bi gel lahko uporabili za usmerjanje rasti mišičnih vlaken, kar bi lahko vodilo v ustvarjanje organiziranih listov trdnih in funkcionalnih mišic. Takšne mišice bi lahko uporabili v mehkih robotih ali za popravilo poškodovanih tkiv.

Dr. Ritu Raman z MIT upa, da bo ta nova platforma lahko pomagala pri ponovni rasti mišic po poškodbi ali pri zmanjševanju učinkov staranja. Z boljšim razumevanjem, kako različne mehanske sile, zlasti vadba, vplivajo na mišična tkiva na celični ravni, lahko raziskovalci razvijejo inovativne načine za ponovno vzpostavitev mobilnosti pri ljudeh z motoričnimi motnjami in ustvarijo prilagodljive robote.

Gel podloga, imenovana 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), zagotavlja neinvazivno metodo za oblikovanje mišičnih vlaken in preučevanje njihovega odziva na vadbo. Raziskovalci nameravajo uporabiti ta inovativni gel za preučevanje drugih vrst celic in njihovega odziva na mehansko stimulacijo.

Ta študija uvaja nov pristop za spodbujanje mišičnih celic, da poravnajo in usklajujejo svojo rast z uporabo majave gel podloge. To lahko pospeši inženiring mišičnega tkiva in poglobi naše razumevanje vpliva mehanskih sil na vedenje celic.

