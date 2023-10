Garry Shannon se umika od poučevanja, da bi se posvetil glasbi

V nedavnem intervjuju za Morning Focus je znani glasbenik Garry Shannon napovedal svojo upokojitev od poučevanja na St. Flannan's College v Ennisu. Garry, ki je cenjen član legendarne skupine Kilfenora Ceilí Band, se je odločil, da se bo popolnoma osredotočil na svojo glasbeno kariero.

Garry, znan po svojem izjemnem talentu tradicionalnega irskega glasbenika, je s svojim poučevanjem in nastopi odigral pomembno vlogo pri promociji irske glasbe in kulture. Že leta je predan član skupine Kilfenora Ceilí Band, ki navdušuje občinstvo s svojimi energičnimi in živahnimi nastopi.

Garryjeva upokojitev je grenak trenutek za njegove kolege in študente na St. Flannan's College. Kot učitelj je vplival in navdihnil nešteto mladih glasbenikov ter jim posredoval svoje znanje in strast do irske glasbe. Njegov odhod bo brez dvoma pustil praznino v glasbenem oddelku šole.

Toda Garryjeva odločitev, da se umakne od poučevanja, mu odpira vznemirljive priložnosti za nadaljnje raziskovanje svoje glasbene kariere. S svojimi bogatimi izkušnjami in neizpodbitnim talentom bo še bolj vplival na irsko glasbeno sceno.

