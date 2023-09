Nov test na mestu oskrbe za hitro odkrivanje virusa Monkeypox

Študija o dokazovanju koncepta, objavljena v The Lancet Microbe, uvaja obetaven test na kraju samem za hitro odkrivanje virusa opičjih koz (MPXV). Raziskovalci iz Avstralije so razvili test, ki temelji na izotermičnem ojačanju in tehnologiji CRISPR-Cas. S svojo visoko občutljivostjo in specifičnostjo se je test dobro izkazal v primerjavi z zlatim standardom kvantitativne verižne reakcije s polimerazo (qPCR).

Opičje koze so zoonotska bolezen, ki jo povzroča MPXV, velik dvoverižni virus DNK. Čeprav so poročali predvsem pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, so primere opazili tudi pri ženskah in dojenčkih. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opičje koze med julijem 2022 in majem 2023 razglasila za izredne razmere na področju javnega zdravja zaradi nenadnega pojava, hitrega širjenja in pomanjkanja informacij o učinkovitosti cepiva.

Trenutno je diagnostična metoda zlatega standarda za odkrivanje MPXV qPCR, ki zahteva specializirano opremo in usposobljeno osebje. Diagnoza se običajno postavi v specializiranih laboratorijih in lahko traja več dni po odvzemu vzorca, da se pridobijo rezultati, zlasti v okoljih z nizkimi viri.

V tej študiji so raziskovalci razvili test na kraju samem, imenovan »MPXV-CRISPR« za hitro odkrivanje MPXV. Test vključuje ekstrakcijo genomske DNA (gDNA) iz kliničnih vzorcev, čemur sledi pomnoževanje in detekcija z uporabo cepitve DNA, posredovane s CRISPR-Cas12a. Odčitati ga je mogoče s fluorescenčnimi metodami in metodami trakov z bočnim tokom.

Test je pokazal klinično občutljivost 100 % in specifičnost 99.3 % v primerjavi s testom qPCR in skupino virusnih in bakterijskih patogenov. Odčitavanje bočnega toka je doseglo 100-odstotno občutljivost in 98.6-odstotno specifičnost za MPXV, brez navzkrižne reakcije proti drugim virusom.

Test MPXV-CRISPR bi lahko bil dragoceno orodje za hitro diagnozo MPXV na oskrbi v okolju z nizkimi viri. Izvede se lahko v približno 45 minutah, kar zagotavlja hitre in natančne rezultate. Priporočljive so nadaljnje raziskave za razširitev obsega krožečih linij MPXV, na katere je usmerjena analiza.

Viri:

– The Lancet Microbe: »Hitro odkrivanje virusa Monkeypox z uporabo posredovanega testa CRISPR-Cas12a: Laboratorijska validacija in evalvacijska študija«

– Definicije: Virus opičjih koz (MPXV): velik virus z dvojno vijačno DNK, ki povzroča opičje koze, zoonozo, ki prizadene tako ljudi kot živali. MPXV-CRISPR: test na kraju samem za hitro odkrivanje MPXV, ki temelji na izotermičnem ojačanju in tehnologiji CRISPR-Cas. Test na mestu oskrbe: Diagnostični test, zasnovan za izvedbo na lokaciji, kjer je prisoten bolnik, zagotavlja hitre rezultate brez potrebe po specializirani laboratorijski opremi ali usposobljenem osebju. Izotermno pomnoževanje: metoda za pomnoževanje nukleinskih kislin pri konstantni temperaturi, ki odpravlja potrebo po termičnem ciklerju. Tehnologija CRISPR-Cas: orodje za urejanje genov, ki uporablja CRISPR RNA (crRNA) in proteine, povezane s CRISPR (Cas), za ciljanje specifičnih sekvenc DNK za cepitev in modifikacijo.