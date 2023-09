Pomen plina pri dihanju galaksije

Plin igra ključno vlogo v življenjskem ciklu galaksij. Medtem ko so bile zvezde in galaksije že dolgo v središču astronomskega opazovanja, so raziskovalci šele pred kratkim lahko videli in bolje razumeli pomemben vpliv plina na nastanek in razvoj teh kozmičnih struktur.

Izraz "plin" se nanaša na medzvezdni medij, ki ga lahko najdemo med galaksijami, pa tudi na cirkumgalaktični plin, ki tesno obdaja galaksijo. Te izraze astronomi uporabljajo za opis različnih območij plina, vendar med njimi ni stroge meje.

Astronomi so začeli razkrivati ​​zapleten tok plina med galaksijami, njihovim cirkumgalaktičnim medijem in medgalaktičnim medijem. Ta tok ima ključno vlogo pri uravnavanju nastajanja zvezd, saj je tekoče dihanje plina bistveno za rojstvo novih zvezd. Ko ta tok preneha, preneha tudi nastajanje zvezd.

Proces dihanja galaksije vključuje medsebojno delovanje med zvezdami, gravitacijo ter temperaturo in gostoto plina. Ko je nastalo vesolje, se je plin nabral v galaksijah in rodil zvezde. Ko zvezde umrejo, vržejo plin nazaj v okoliški prostor, ki je sprva vroč in razpršen. Ko pa plin zapusti galaksijo, se ohladi in njegova gostota se poveča. To omogoča gravitaciji, da potegne plin nazaj v galaksijo, kjer se lahko sesede in tvori nove zvezde.

Astronomom je od šestdesetih let prejšnjega stoletja uspelo opazovati tok plina v galaksije in iz njih s pomočjo svetlobe oddaljenih kvazarjev. Odkrili so, da ima cirkumgalaktični plin v bližini galaksij večjo kovinskost, kar kaže, da je posledica plina, ki ga izločajo zvezde. Plin v cirkumgalaktičnem mediju deluje tudi kot vir goriva za nastajanje zvezd v galaksijah.

Obsežne raziskave so pokazale, da je plin v cirkumgalaktičnem mediju do 1,000-krat gostejši od plina v medgalaktičnem mediju. Temperatura tega plina se giblje od 10,000 do 1 milijona Kelvinov, zaradi česar je bolj vroč in hladnejši od medgalaktičnega plina. Vendar pa je preučevanje dotekajočega se plina zahtevno, ker se signali prekrivajo s signali samih galaksij.

Vzrok za iztekanje plina, ki ga je lažje opazovati, ostaja negotov. Lahko je posledica supernov, zvezdnih vetrov ali celo povratne informacije črne luknje. Kljub temu, ne glede na specifični vzrok, se tok plina sčasoma ustavi, kar vodi v ustavitev nastajanja zvezd v galaksijah. Ko se galaksija umiri, ne bo več tvorila zvezd in bo rdeče barve.

Čeprav se moramo o galaktičnem dihanju še veliko naučiti, simulacije astronomom zagotavljajo koristne vpoglede. Simulacija FIRE na primer modelira nastanek in razvoj galaksij v milijardah let, kar raziskovalcem omogoča vizualizacijo toka plina v in iz teh kozmičnih struktur.

Skratka, plin je bistvena sestavina v procesu dihanja galaksije. Razumevanje vloge plina pri nastajanju zvezd in življenjskem ciklu galaksij je ključnega pomena za razumevanje izvora zvezd, planetov in celo življenja samega.

