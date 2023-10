Rojstvo novega planeta: dokazi o planetarnem trku, odkritem v sistemu oddaljenih zvezd

Astronomi so potencialno zaznali posledice ogromnega trka med dvema velikanskima planetoma v oddaljenem zvezdnem sistemu. Če bo trčenje potrjeno, bi lahko ponudilo edinstveno priložnost, da smo priča rojstvu novega planeta in pridobimo vpogled v proces nastajanja planetov.

Decembra 2021 so astronomi opazili sicer navadno soncu podobno zvezdo, znano kot ASASSN-21qj, ki je doživljala nenavadno utripanje in zatemnitev. Čeprav ti pojavi niso neobičajni in se običajno pripisujejo materialu, ki prehaja med zvezdo in Zemljo, je amaterski astronom po imenu Arttu Sainio poudaril, da se je emisija infrardeče svetlobe iz zvezde dve leti in pol pred zvezdo povečala za približno 4 %. dogodek zatemnitve.

Na podlagi teh opazovanj raziskovalci predlagajo, da bi lahko utripanje in zatemnitev razložili s kataklizmičnim trkom med dvema planetoma. Verjame se, da so velikanski udarci te narave pogosti v zadnjih fazah oblikovanja planetov in lahko pomembno vplivajo na velikost, sestavo in orbite planetov v sistemu.

Trčenje bi sprostilo ogromno energije in ustvarilo vročo, žarečo maso materiala, ki je bila stokrat večja od prvotnih planetov. To razširjeno planetarno telo, opazovano z NASA-inim vesoljskim teleskopom WISE, se je v milijonih let postopoma ohlajalo in krčilo ter potencialno oblikovalo popolnoma nov planet.

Trk bi prav tako povzročil oblake odpadkov, od katerih bi nekateri izhlapeli in se zgostili v led in kamene kristale. Ti oblaki bi lahko prešli med ASASSN-21qj in Zemljo, kar bi povzročilo neredno zatemnitev zvezde.

Če je razlaga teh dogodkov pravilna, bi preučevanje tega zvezdnega sistema lahko zagotovilo dragocen vpogled v mehanizme nastanka planetov. Iz omejenih dosedanjih opazovanj so raziskovalci sklepali, da so bili trčeni planeti nekajkrat večji od mase Zemlje, potencialno primerljivi po velikosti z Uranom in Neptunom. Poleg tega je bila temperatura telesa po trku ocenjena na okoli 700 °C, kar kaže na prisotnost elementov z nizko temperaturo vrelišča, kot je voda.

To odkritje odpira novo okno v razumevanje trkov planetov in rojstva novih svetov. S preučevanjem posledic takih dogodkov lahko znanstveniki odkrijejo ključne informacije o procesih, ki oblikujejo naše vesolje.

