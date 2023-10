By

Narava je to soboto pripravljena pripraviti dih jemajočo nebesno predstavo, saj bo nočno nebo krasil redek in očarljiv delni lunin mrk. Med 8.35 in 9.53 bodo ljudje po vsej državi imeli priložnost priča osupljivemu "ugrizu" spodnjega roba polne lune. 80-minutno okno predstavlja dragocen trenutek, ki ga tako navdušenci kot opazovalci neba nestrpno pričakujejo.

Za razliko od popolnega luninega mrka, kjer luno popolnoma zajame Zemljina senca, bo to delni lunin mrk – le del lunine površine bo potopljen v senco. Sredi mrka, približno ob 9.15, bo "ugriz" najbolj izrazit in ponuja očarljivo vizualno poslastico za tiste, ki ga bodo imeli srečo opazovati.

David Moore, izvršni direktor Astronomy Ireland, pojasnjuje, da so lunini mrki na Irskem relativno redek pojav. »Običajno lahko pričakujemo, da bomo lunin mrk videli vsakih nekaj let, vendar naše muhasto vreme pomeni, da bomo morda morali čakati celo desetletje, da ga vidimo,« dodaja. Vendar pa Moore ostaja optimist glede možnosti, da bo kdo v državi priča kozmičnemu dogodku, ne glede na vremenske razmere.

Tudi ob oblačnem nebu je še vedno kanček upanja. Z 80-minutnim trajanjem omogoča majhen prelom v oblakih, ki bi lahko razkril spektakel. G. Moore svetuje ljudem, naj vsakih pet minut preverjajo nebo, ne glede na prvotne obete. Če pa bo vreme sodelovalo, priporoča nastavitev alarma za 9.15 – optimalen čas za opazovanje veličastnega »ugriza«, ki se bo pojavil na lunini površini.

Frances McCarthy, vzgojiteljica z observatorija Blackrock Castle v Corku, pojasnjuje, da je lahko luna med mrkom videti nekoliko drugačne barve. Ko sončni svetlobi uspe prodreti skozi Zemljino atmosfero in doseže luno, vrže atmosfera »mehko« senco, ki daje luni rdečkast odtenek. Ta pojav lahko predstavlja sivo ali subtilno rdeče obarvano luno, kar ponuja še bolj očarljivo vizualno izkušnjo.

V spomin na ta zgodovinski dogodek Astronomy Ireland načrtuje, da bo delni lunin mrk predstavil v posebni številki svoje revije. Organizacija vabi tudi ljubitelje astronomije in fotografe, da prispevajo svoje najboljše fotografije mrka in ujamejo očarljivo čarobnost, ki se odvija na našem nočnem nebu.