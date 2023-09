Astronavti opravljajo naloge na mednarodni vesoljski postaji

Deset prebivalcev trenutno živi na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), ki služi kot raziskovalni laboratorij in vesoljsko pristanišče za mednarodno sodelovanje pri raziskovanju vesolja. Trije novi člani posadke so prispeli 19. septembra in so se začeli prilagajati življenju v breztežnosti.

Loral O'Hara iz Nase in Nikolai Chub iz Roscosmosa sta oba prvič v orbiti in sta že prevzela različne vzdrževalne naloge. O'Hara je obdelal vzorce vode za oceno kakovosti vode na postaji, medtem ko je Chub sodeloval v poskusu za oceno kardiovaskularne in respiratorne funkcije.

Dva nova člana posadke, skupaj z letalskim inženirjem Olegom Kononenkom iz Roscosmosa, so prepeljali na ISS z vesoljskim plovilom Soyuz MS-24. Kononenko je del dneva preživel pri prenašanju tovora s Sojuza in prilagajanju življenju na postaji.

V pripravah na svoj odhod 27. septembra so astronavt Frank Rubio iz Nase, poveljnik Sergej Prokopjev in inženir leta Dmitri Petelin iz Roscosmosa preživeli čas, ko so se seznanili z življenjem v orbiti in dokončali usposabljanje za ročno vodeno spuščanje vesoljskega plovila Soyuz MS-23.

Drugi člani posadke Expedition 69, ki so prispeli avgusta, so se ustalili v svojih rutinah in se aktivno ukvarjajo z različnimi nalogami. Jasmin Moghbeli iz Nase je zbiral podatke o krvnem tlaku, Andreas Mogensen iz Ese je testiral nov sistem razsvetljave za pomoč pri vzdrževanju cirkadianega ritma, Satoshi Furukawa iz JAXA je izvajal vzdrževalne naloge na notranji kroglični kameri, Konstantin Borisov iz Roscosmosa pa se je osredotočil na naloge orbitalnih vodovodov.

Člani posadke na ISS še naprej opravljajo dodeljene naloge, prispevajo k znanstvenim raziskavam in preučevanju vesolja.

