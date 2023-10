Razkrivamo osupljivo evolucijo noktilionoidnih netopirjev

Noktilionoidni netopirji, raznolika skupina netopirjev, ki jih najdemo predvsem v ameriških tropih, so že dolgo predmet fascinacije znanstvenikov. Z več kot 200 vrstami so se ti netopirji razvili tako, da imajo čeljusti in zobe popolnoma primerne za izkoriščanje najrazličnejših virov hrane. Nedavna študija, objavljena v Nature Communications, se poglobi v osupljive prilagoditve teh netopirjev in meče novo luč na razvoj obrazov sesalcev.

S primerjavo različnih vrst noktilionoidnih netopirjev je raziskovalna skupina prišla do izjemnih odkritij o tem, kako se čeljusti in zobje sesalcev razvijajo in razvijajo. Z obsežno analizo oblik in velikosti netopirjevih čeljusti, premolarjev in molarjev z uporabo računalniške tomografije in drugih metod so raziskovalci našli dosledne spremembe števila zob, velikosti, oblike in položaja. Vrste s kratkimi gobci imajo na primer zaradi omejenega prostora zmanjšano število zob, medtem ko imajo netopirji z daljšo čeljustjo prostora za več zob, podobno kot zobna konfiguracija prednikov placentnih sesalcev.

Glavna avtorica, Alexa Sadier, poudarja osupljivo hitrost, s katero so se zgodile te prilagoditve: »Netopirji imajo vse štiri vrste zob – sekalce, očesce, predkočnike in kočnike – tako kot mi. Noktilionoidni netopirji so v samo 25 milijonih let razvili ogromno raznolikost prehrane, kar je zelo kratek čas, da pride do teh prilagoditev.« To potovanje prehranjevalne preobrazbe je pri teh netopirjih povzročilo široko paleto struktur čeljusti in zob, kar jim je omogočilo, da se prehranjujejo s sadjem, nektarjem, žuželkami, ribami in celo krvjo.

Kljub znatnemu napredku pri razumevanju evolucije noktilionoidnih netopirjev ostajajo natančni dejavniki, ki so sprožili njihove prehranske prilagoditve, neznani. Še vedno ostajajo vprašanja o tem, kako so ti netopirji hitro razvili tako raznolike strukture čeljusti in zob. S preučevanjem teh netopirjev znanstveniki upajo, da bodo razvozlali skrivnosti o tem, kako se oblikujejo in rastejo naši zobje.

