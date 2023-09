Izjemno velik teleskop: Odkrivanje skrivnosti vesolja

By

Trenutno poteka gradnja izjemno velikega teleskopa (ELT) v čilski puščavi Atacama, z ambicioznim ciljem izdelave največjega teleskopa, ki je bil kdajkoli zgrajen. S premerom primarnega zrcala 39 metrov – nekoliko manjšim od ikoničnega Slavoloka zmage v Parizu – in glavno strukturo, ki tehta osupljivih 3700 ton, želi ELT spremeniti naše razumevanje vesolja.

Srce ELT je napredna naprava za slikanje, imenovana MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). MICADO, ki ga je razvil Raziskovalni laboratorij za vesoljske in astrofizične instrumente (LESIA) Pariškega observatorija, bo ELT omogočil zajemanje podrobnih slik oddaljenih galaksij, posameznih zvezd in celo pomoč pri iskanju eksoplanetov zunaj našega sončnega sistema.

Eden od izzivov, s katerimi se soočajo zemeljska opazovanja, je turbulenca zemeljske atmosfere, ki poslabša kakovost slik. Da bi to nadomestil, ELT vključuje sistem prilagodljive optike. Yann Clenet iz LESIA pojasnjuje, da ta sistem meri deformacijo svetlobe s senzorjem, nato pa uporablja korekcijsko optiko – ogledala z aktuatorji – za izboljšanje kakovosti slike. Zmogljiv računalnik določa ukaze, ki se pošljejo zrcalom, kar zagotavlja optimalno delovanje.

Konfiguracija ELT s petimi zrcali bo astronomom zagotovila ostrino in jasnost brez primere pri njihovih opazovanjih. S svojo ogromno velikostjo in inovativno tehnologijo ELT obljublja, da bo odkril nove vpoglede v skrivnosti vesolja in razširil naše znanje o vesolju.

Viri:

– Evropski južni observatorij (ESO)

– Laboratorij za vesoljske in astrofizične instrumente (LESIA) Pariškega observatorija v Meudonu

Opredelitve:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): napredna naprava za slikanje, razvita za izjemno velik teleskop

– Eksoplaneti: planeti, ki obstajajo zunaj našega sončnega sistema

– Prilagodljiva optika: tehnika, ki se uporablja za kompenzacijo atmosferske turbulence pri zemeljskih opazovanjih z merjenjem in korekcijo deformacije svetlobe.