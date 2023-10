Vesoljski teleskop James Webb opazuje pritlikave planete v Kuiperjevem pasu

Z uporabo vesoljskega teleskopa James Webb (JWST) so astronomi pomembno opazovali tri pritlikave planete v Kuiperjevem pasu. Pritlikave planete – Sedna, Gonggong in Quaoar – so proučevali z uporabo podatkov, pridobljenih iz Webbovega bližnjega infrardečega spektrometra (NIRSpec). Ta opažanja so omogočila vpogled v njihove orbite in sestavo, vključno s prisotnostjo lahkih ogljikovodikov in kompleksnih organskih molekul, ki naj bi bile posledica izpostavljenosti metanu.

Kuiperjev pas, območje na zunanjih robovih našega Osončja, je poseljeno s številnimi ledenimi predmeti. Študija objektov Kuiperjevega pasu (KBO), znanih tudi kot transneptunski objekti (TNO), je spremenila naše razumevanje zgodovine sončnega sistema. S preučevanjem razporeditve in značilnosti KBO so znanstveniki pridobili vpogled v gravitacijske tokove, ki so oblikovali naš sončni sistem, in razkrili dinamično zgodovino planetarnih migracij.

JWST-jeva opazovanja pritlikavih planetov v Kuiperjevem pasu pomenijo pomemben korak naprej v našem raziskovanju zunanjega Osončja. Mednarodna ekipa astronomov, ki jo vodi profesor Joshua Emery z univerze Northern Arizona, je osvetlila sestavo in obnašanje teh oddaljenih objektov. Ugotovitve raziskave, podrobno opisane v predtisku, ki ga je za objavo pregledala revija Icarus, zagotavljajo dragocene informacije za tekoče študije Kuiperjevega pasu.

Čeprav naše znanje o transneptunski regiji in Kuiperjevem pasu ostaja omejeno, so misije, kot sta Voyager 2 in New Horizons, prispevale k našemu razumevanju. Vendar pa je izstrelitev vesoljskega teleskopa Jamesa Webba povzročila izjemno navdušenje med astronomi. Njegove zmožnosti infrardečega slikanja lahko razkrijejo nadaljnja odkritja in zagotovijo globlje razumevanje zunanjega Osončja in njegovih nebesnih teles.

