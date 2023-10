Raziskovanje vzorcev gibanja: skupnost med organizmi

Znanstveniki z univerze Johns Hopkins so podali omembe vredno opazko glede vzorcev gibanja, ki jih kažejo različni organizmi. Njihova študija razkriva, da organizmi, od mikrobov do ljudi, kažejo podobne vzorce gibanja, da bi bolje razumeli in zaznali svojo okolico. Ta raziskava lahko vpliva na discipline, kot so robotika in kognitivne znanosti.

Študija se je osredotočila na električne nože, vrsto, ki je znana po oddajanju električnih razelektritev za iskanje zavetja in izogibanje plenilcem. Raziskovalci so opazili, da so se ribe, ko so bile luči ugasnjene, pogosto premikale naprej in nazaj, kar jim je omogočilo, da aktivno zaznavajo svoje okolje v temni vodi. Nasprotno pa se je v dobro osvetljenih razmerah nož nežno zibal z redkimi izbruhi hitrega gibanja. Ta sprememba vedenja je bila pripisana ribjim potrebam, da bolj aktivno raziskujejo svojo okolico, ko je negotovost velika, in preklopijo nazaj v bolj stabilen način »izkoriščanja«, ko se negotovost zmanjša.

Zanimivo je, da so raziskovalci ugotovili, da to vedenje preklapljanja med načini ni bilo omejeno samo na ribe. Z ustvarjanjem modela za simulacijo ključnih zaznavnih vedenj so identificirali enaka senzorično odvisna gibanja v drugih organizmih, vključno z amebami, molji, ščurki, netopirji, mišmi in ljudmi. Te ugotovitve kažejo, da so organizmi različnih vrst razvili podobne strategije za optimizacijo svojega dojemanja sveta.

Posledice študije presegajo razumevanje vedenja živali. Raziskovalci verjamejo, da je mogoče njihova spoznanja uporabiti za izboljšanje zasnove iskalnih in reševalnih dronov, vesoljskih roverjev in drugih avtonomnih robotov. Znanstveniki upajo, da bodo z vključitvijo teh senzorično odvisnih vzorcev gibanja v robotske nadzorne sisteme izboljšali sposobnost robotov za navigacijo in razumevanje okolja.

Na splošno ta študija osvetljuje medsebojno povezanost vzorcev gibanja med različnimi organizmi. Poudarja, kako je evolucija pripeljala do zbliževanja podobnih rešitev, tudi pri vrstah, ki so na drevesu življenja daleč narazen. Nadaljnje raziskovanje nezavednih zaznavnih gibov pri živalih in drugih živih organizmih obljublja, da bo poglobilo naše razumevanje kognicije in potencialno navdihnilo inovativen napredek v robotiki.

FAQ

Kaj je glavna ugotovitev raziskave, ki so jo izvedli znanstveniki z univerze Johns Hopkins?

Glavna ugotovitev je, da organizmi, od mikrobov do ljudi, kažejo podobne vzorce gibanja za razumevanje in zaznavanje svoje okolice.

Kateri organizmi so bili posebej omenjeni v ugotovitvah študije?

Ugotovitve študije vključujejo električne nože, amebe, molje, ščurke, netopirje, miši in ljudi.

Kakšne potencialne aplikacije ima ta raziskava?

Raziskava ima posledice za discipline, kot so robotika in kognitivne znanosti. Uporabili bi ga lahko za izboljšanje zasnove in funkcionalnosti brezpilotnih letal za iskanje in reševanje, vesoljskih roverjev in drugih avtonomnih robotov.