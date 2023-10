Nova odkritja v grafenu: nekonvencionalni magnetizem in fero-valleytricity

Znanstveniki z MIT so prišli do presenetljivega odkritja o lastnostih grafena, ene same, kot atom tanke plošče grafita. Ugotovili so, da ko je grafen zložen v pet plasti v romboedričnem vzorcu, prevzame redko stanje, znano kot "multiferoično". V tem stanju grafen kaže nekonvencionalen magnetizem in eksotično elektronsko obnašanje, imenovano fero-valleytricity. To je prvič, da je bila ta lastnost opažena pri petih plasteh grafena in ne pri manj slojih. Odkritje te lastnosti bi lahko imelo pomembne posledice za načrtovanje naprav za shranjevanje podatkov za klasične in kvantne računalnike, saj bi lahko povečalo zmogljivost shranjevanja in zmanjšalo porabo energije.

Grafen, sestavljen iz heksagonalne mreže ogljikovih atomov, je kljub izjemno tanki strukturi znan po izjemni trdnosti. V tej študiji je raziskovalce zanimalo, ali bi grafen lahko pokazal multiferoično obnašanje, kjer se več lastnosti usklajuje, da pokažejo več želenih stanj. Večferični materiali imajo potencial za izboljšanje hitrosti in stroškov energije trdih diskov, ki se trenutno zanašajo na energijsko potraten in počasen postopek za preklapljanje magnetnih domen.

Raziskovalci so ugotovili, da lahko struktura petih plasti grafena, zloženih v romboedričnem vzorcu, kaže multiferoično obnašanje. Ta struktura omogoča počasno gibanje elektronov in njihovo učinkovito interakcijo z drugimi elektroni. S skrbnim luščenjem posameznih kosmičev grafita in identifikacijo tistih s petimi plastmi, naravno razporejenimi v romboedričnem vzorcu, so raziskovalci lahko preučevali multiferoično obnašanje grafena.

To odkritje odpira nove možnosti za uporabo grafena v različnih elektronskih aplikacijah. Z izkoriščanjem njegovih edinstvenih lastnosti bodo inženirji morda lahko razvili učinkovitejše in zmogljivejše naprave za shranjevanje podatkov. Študijo so objavili v reviji Nature.

