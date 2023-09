Nepričakovano odkritje obsežnih nahajališč vodika v vzhodni Franciji

Na obrobju Folschvillerja, majhnega mesta v vzhodni Franciji, so tri skromne lope pritegnile veliko pozornosti znanstvenikov, novinarjev in javnosti. Te lope se nahajajo nad vrtino, ki je bila prvotno izvrtana leta 2006 in je zdaj opremljena s sistemom za merjenje plina, imenovanim SysMoG. Prvotno zasnovan za zaznavanje podzemne koncentracije metana, je SysMoG med svojim raziskovanjem prišel do presenetljivega odkritja – visoke koncentracije vodika.

Na globini 1,100 metrov koncentracija raztopljenega vodika doseže 14 odstotkov, na 90 metrih pa bi lahko bila celo 3,000 odstotkov. Te izredne ugotovitve kažejo, da je v regiji Lorraine, vključno s Folschvillerjem, morda eno največjih znanih nahajališč vodika na svetu z ocenjenimi 46 milijoni ton belega vodika.

Odkritje teh nahajališč vodika je bil nepričakovan rezultat projekta Regalor, katerega cilj je bil raziskati izvedljivost proizvodnje metana v regiji Lorraine. Projekt je skušal preučiti tudi prisotnost drugih plinov. Po prenehanju proizvodnje premoga v Loreni leta 2004 je Francaise de L'Energie predlagala pridobivanje metana iz premogovnih polj v regiji. Regionalna vlada je angažirala strokovno znanje Laboratoire GeoRessources, da bi ugotovila izvedljivost projekta, kar je privedlo do razvoja SysMoG v sodelovanju s francosko-švicarskim podjetjem Solexperts.

SysMoG je opremljen s patentirano sondo, ki se lahko spusti do globine 1,500 metrov. Z uporabo membrane za ločevanje plinov od vode sonda omogoča ekstrakcijo plinov za površinsko analizo. Prej je bilo zaradi prisotnosti podzemnih plinov potrebno prinesti vodo na površje in jo razpliniti.

Začetne meritve v vrtini so pokazale, da je 99 odstotkov raztopljenega plina na 600 metrih metana, 1 odstotek vodika. Ko pa je ekipa napredovala globlje, so opazili dosledno povečanje koncentracije vodika. Na dnu vrtine je vodik obsegal okoli 20 odstotkov raztopljenega plina.

Za nadaljnjo raziskavo koncentracije vodika nameravajo raziskovalci izmeriti tri druge vrtine na podobnih globinah. Če bočna koncentracija vodika ostane visoka, naslednji korak vključuje vrtanje 3,000-metrske vrtine, da se preveri, kako se koncentracija vodika spreminja z globino. Ta poskus bo tudi določil, ali je vodik prisoten v raztopljeni ali plinasti obliki.

Odkritje teh nahajališč vodika bi lahko imelo globoke posledice za prihodnost čiste energije. Glede na to, da vodik velja za pomembnega kandidata za gorivo zaradi njegovega potenciala za ničelne neto emisije, bi lahko obilje "belega vodika" v regiji Lorraine močno prispevalo k globalnemu prehodu na čisto energijo.

Opredelitve:

– SysMoG: sistem za merjenje plina, ki se uporablja za merjenje podzemnih koncentracij plina.

– Metan: Plin brez barve in vonja, pogosto povezan z zemeljskim plinom in potencialnim virom energije.

– Vrtina: ozka luknja, izvrtana v zemljo za pridobivanje naravnih virov ali izvajanje geoloških študij.

– Vodik: brezbarven plin, ki se zaradi visoke vsebnosti energije lahko uporablja kot vir goriva.

– Lorraine: regija v vzhodni Franciji, znana po proizvodnji premoga.

Viri:

– Jacques Pironon, direktor raziskav v laboratoriju GeoRessources na Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, novinar iz Pariza