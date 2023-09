Prihodnost raziskovanja vesolja: pogovor z Nasinim Ericom Iansonom

V prihajajočem predavanju z naslovom »Planeti, asteroidi in lune… o moj!« bo Eric Ianson, namestnik direktorja oddelka za planetarne znanosti na sedežu Nase, razpravljal o najnovejših in najbolj razburljivih prizadevanjih Nase pri raziskovanju vesolja. To vključuje zbiranje vzorcev s površja Marsa, prikaz obrambe planeta z namernim trkom vesoljskega plovila v asteroid ter raziskovanje Jupitrove lune Evropa in njenega z ledom pokritega oceana.

Težko je predvideti mejnike, ki jim bodo mladi lahko pričakovali v življenju na področju raziskovanja vesolja, saj se tehnologija hitro razvija in zanimanja spreminjajo. Vendar pa obstajajo določeni trendi, ki jih je mogoče prepoznati. Na obzorju sta vrnitev ljudi na Luno in končni pristanek astronavtov na Marsu. Robotske misije na različne planete, lune in majhna telesa v sončnem sistemu se bodo nadaljevale, s poudarkom na destinacijah, kot so Jupitrova luna Evropa, Saturnova luna Titan in Uran. Napredek bo tudi pri prepoznavanju bivalnih svetov zunaj našega sončnega sistema.

Vloga Nase pri doseganju naslednjih velikih vesoljskih prebojev je ključnega pomena, čeprav zasebna podjetja, kot je SpaceX, igrajo vse pomembnejšo vlogo pri vesoljskih potovanjih. Medtem ko imajo zasebna podjetja poslovno motivacijo, se NASA financira za doseganje posebnih znanstvenih, raziskovalnih ali tehnoloških ciljev. Sodelovanje z industrijo je običajno, vendar obstajajo primeri, ko NASA sama razvija specializirane instrumente ali vesoljska plovila, kot so roverji za Mars in vesoljska plovila Europa Clipper.

Nedavni dosežek indijskega vesoljskega programa, ki je pristal na Luninem južnem polu, je hvalevreden. NASA ceni mednarodno sodelovanje in se zaveda pomena izmenjave podatkov o misiji v korist znanstvenih odkritij. K temu spodbujajo svoje mednarodne kolege, ki spodbujajo miroljubno raziskovanje vesolja.

Ko so ga vprašali o njegovem najljubšem filmu ali TV-oddaji o vesolju ali raziskovanju vesolja, je Eric Ianson omenil več priljubljenih, vključno z "Apollo 13", "Marsovcem" in "Imperij vrača udarec". Vendar pa je na koncu za svoj najboljši izbor izbral "The Right Stuff". Film prikazuje zgodbo prvotnih astronavtov Mercury Seven in ujame domišljijo in izzive vesoljskih potovanj v času, ko so ta prehajala iz znanstvene fantastike v resničnost.

Predavanje Wilderja Penfielda Erica Iansona bo načrtovano za 13. november ob 4. uri v amfiteatru Jeanne Timmins pri The Neuro.

Opredelitev:

NASA – Nacionalna uprava za aeronavtiko in vesolje, ameriška civilna vesoljska agencija, odgovorna za raziskovanje in raziskovanje vesolja v državi.

Program raziskovanja Marsa – Nasin program, osredotočen na raziskovanje Marsa, vključno s preučevanjem podnebja, geologije in potenciala za življenje na planetu.

Program radioizotopskih energetskih sistemov – Nasin program, ki razvija in vzdržuje uporabo radioizotopskih energetskih sistemov, ki zagotavljajo elektriko za misije v globokem vesolju z uporabo toplote, ustvarjene pri razpadu radioaktivnih izotopov.

Planetarna obramba – preučevanje in razvoj metod za zaščito Zemlje pred morebitnimi udarci asteroidov ali kometov.

Evropa – Ena od Jupitrovih lun, za katero se domneva, da ima pod svojo ledeno skorjo podzemni ocean tekoče vode.

Komercialne lunarne storitve koristnega tovora – program, katerega namen je zagotoviti znanstvene in tehnološke misije na Luno prek partnerstev s komercialnimi podjetji.

Perseverance Rover – Nasina misija na Mars, katere namen je raziskati bivalne lastnosti planeta, poiskati znake starodavnega življenja in zbrati vzorce za morebitno vrnitev na Zemljo.

Vesoljski teleskop James Webb – Prihajajoči vesoljski teleskop, ki naj bi ga izstrelili leta 2021, zasnovan kot najmočnejši vesoljski teleskop, ki je bil kdajkoli izdelan.

Program Artemis – Nasin program, katerega cilj je do leta 2024 na Luno pristati »prva ženska in naslednji moški«.

