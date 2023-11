Nov vpogled v Uran: potrditev infrardečih avror

Znanstveniki so nedavno naredili pomemben preboj v razumevanju enega najbolj zagonetnih planetov v našem sončnem sistemu. Strokovnjaki so skoraj 20 let iskali dokaze o infrardečih aurorah na Uranu in končno je bila njihova prisotnost potrjena. To odkritje ne le razvozlava nekatere skrivnosti okoli Urana, temveč nudi tudi dragocen vpogled v planetarna magnetna polja in pojave polarnega sija.

Aurore, ki jih na Zemlji običajno opazimo kot severni in južni sij, nastanejo, ko energijski delci medsebojno delujejo z atmosfero planeta vzdolž linij magnetnega polja. Te interakcije proizvajajo značilen sijaj, ki se na različnih planetih razlikuje. Jupiter in Mars imata na primer ultravijolični sij, medtem ko ima Venera podoben zelen sij kot Zemlja. Živo srebro zaradi pomanjkanja atmosfere predstavlja svoje aurore kot rentgensko fluorescenco svojih površinskih mineralov.

Nova raziskava, objavljena v Nature Astronomy, podrobno opisuje preiskavo, ki je vodila do potrditve infrardečih aurorov na Uranu. Ekipa znanstvenikov, ki jo je vodila astrofizičarka Emma Thomas z Univerze v Leicestru v Združenem kraljestvu, je analizirala 224 slik, ki jih je leta 2006 posnel instrument NIRSPEC na observatoriju Keck. Posebej so iskali znake ioniziranega triatomskega vodika (H3+) – delca, katerega sij lahko kaže na temperaturne spremembe.

Po analizi podatkov so raziskovalci odkrili naraščajočo gostoto H3+ v atmosferi planeta, kar podpira prisotnost infrardečega polarnega sija. Ta ugotovitev ima pomembne posledice za razumevanje, zakaj je Uran veliko bolj vroč, kot je bilo pričakovano, glede na njegovo oddaljenost od Sonca. Astronome je ta temperaturna anomalija že dolgo begala in ena od teorij nakazuje, da bi energični polarni sij na Uranu lahko bil odgovoren za ustvarjanje in potiskanje toplote iz polarne svetlobe proti magnetnemu ekvatorju.

Potrditev infrardečega polarnega sija na Uranu odpira nove poti za preučevanje polarnega sija ledenih velikanov in izboljšanje našega razumevanja planetarnih magnetnih polj. Poleg tega se lahko informacije, zbrane z Urana, uporabijo za preučevanje drugih eksoplanetov, podobnih Neptunu in Uranu, kar zagotavlja vpogled v njihovo atmosfero in potencialno bivalnost.

FAQ

V: Kaj so aurore?

O: Aurore so naravni svetlobni prikazi, ki se pojavljajo v atmosferi planetov in so posledica interakcije energijskih delcev z magnetnim poljem planeta.

V: Kaj je infrardeča aurora?

O: Infrardeča polarna svetloba je vrsta polarne svetlobe, ki oddaja svetlobo v infrardečem območju elektromagnetnega spektra.

V: Zakaj je odkritje infrardečega sijaja na Uranu pomembno?

O: Potrditev infrardečega sijaja na Uranu omogoča znanstvenikom, da bolje razumejo temperaturne anomalije planeta in njegovo magnetno polje ter zagotavlja vpogled v podobne planete v naši galaksiji.

V: Kako so bile potrjene infrardeče avrore na Uranu?

O: Znanstveniki so analizirali slike, ki jih je posnel instrument NIRSPEC na observatoriju Keck, in zaznali povečanje gostote ioniziranega triatomskega vodika (H3+) v Uranovi atmosferi, kar potrjuje prisotnost infrardečega sijaja.