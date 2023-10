Vloga vetrov pri taljenju ledenih plošč na Grenlandiji in Antarktiki

Raziskovalci na Univerzi v Kaliforniji, Irvine in Univerzi v Utrechtu so ugotovili, da se površinski led na Grenlandiji v zadnjih desetletjih tali vse hitreje, medtem ko se trend na Antarktiki giblje v nasprotni smeri. Za študijo, objavljeno v reviji American Geophysical Union Geophysical Research Letters, so se znanstveniki osredotočili na vlogo Foehna in katabatskih vetrov, sunkov navzdol, ki prinašajo topel in suh zrak v stik z ledeniki. Ugotovili so, da se je taljenje grenlandske ledene plošče, povezano s temi vetrovi, v zadnjih 10 letih povečalo za več kot 20 %, medtem ko se je vpliv vetrov na antarktično ledeno ploščo zmanjšal za 32 %.

Raziskava je pokazala, da so vetrovi na pobočju odgovorni za znatno količino površinskega taljenja ledu v obeh regijah. Taljenje površinskega ledu povzroča odtok in hidrofrakturacijo ledenih polic, povečuje dotok sladke vode v oceane in prispeva k dvigovanju morske gladine. Vendar pa je vedenje globalnega segrevanja na severni in južni polobli povzročilo nasprotujoče si rezultate na Grenlandiji in Antarktiki.

Na Grenlandiji se taljenje površja zaradi vetra še poslabša zaradi segrevanja otoka, pri čemer za taljenje ledu zadostuje že samo sončna svetloba. Kombinacija 10-odstotne rasti taljenja zaradi vetra in višjih temperatur površinskega zraka je povzročila 34-odstotno povečanje celotnega taljenja ledu na površini. Avtorji ta rezultat delno pripisujejo vplivu globalnega segrevanja na severnoatlantsko nihanje, ki je prineslo topel zrak na Grenlandijo in druga arktična območja.

Nasprotno pa se je skupno taljenje površine Antarktike od leta 15 zmanjšalo za približno 2000 %. Vendar pa je zmanjšanje v veliki meri posledica 32-odstotnega zmanjšanja taljenja, ki ga povzroča veter, na Antarktičnem polotoku, kjer sta se dve ranljivi ledeni polici že zrušili. Nadaljnje obnavljanje stratosferske ozonske luknje na Antarktiki, odkrite v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, začasno pomaga izolirati površino pred nadaljnjim taljenjem.

Raziskovalci poudarjajo pomen spremljanja in modeliranja taljenja ledu na Grenlandiji in Antarktiki ter preučevanje odnosa med vetrom in ledom v kontekstu podnebnih sprememb. Upajo, da bo ta raziskava prispevala h krepitvi modelov zemeljskega sistema, ki se uporabljajo v znanosti o podnebju.

Študijo so izvedli raziskovalci s kalifornijske univerze Irvine in univerze Utrecht ob finančni podpori Ministrstva za energijo ZDA, Nacionalne znanstvene fundacije in Nizozemske organizacije za znanstvene raziskave.

Viri: Kalifornijska univerza, Univerza Irvine in Utrecht