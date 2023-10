Fascinantni kanjon Marsa: raziskovanje labirinta noči

Stopite v očarljivo kraljestvo Marsa z novim 3D videom, ki ga je izdala Evropska vesoljska agencija (ESA). Ta videoposnetek nas popelje na virtualno potovanje po zapleteni pokrajini Nocti Labrytinthus, poznani tudi kot »labirint noči«. Ta ogromen kanjon, ki obsega približno 740 milj, je pomembna značilnost, ugnezdena znotraj Valles Marineris, Rdečega planeta, ki je enakovreden našemu Velikemu kanjonu.

Osupljive 3D slike so bile natančno izdelane z natančnimi meritvami, ki so jih zbrali sateliti, ki krožijo okoli Marsa. Čeprav posnetek ni dejanski posnetek v realnem času, ponuja osupljivo podrobno predstavitev Marsovega terena, ki privablja vesoljske navdušence, da se potopijo v to nezemeljsko čudo.

Labirint noči se ponaša s strmimi dolinami, visokimi vulkani in izjemnimi razsežnostmi. Doline znotraj kanjona lahko dosežejo širino do 18.6 milj in se potopijo do globine 3.7 milj. Za primerjavo, Zemljin Veliki kanjon meri le 1.1 milje v globino in se razteza 18 milj v širino. Takšne kontrastne dimenzije poudarjajo veličastnost geoloških čudes Marsa.

Ta očarljiv videoposnetek služi kot izjemno orodje za razumevanje ogromnega obsega našega vesolja in nebesnih teles, ki jih sestavlja. Tako kot si nešteti posamezniki pogosto ogledajo osupljive videoposnetke vesoljskega teleskopa James Webb, ki ga je ustvarila ESA, je to 3D raziskovanje Marsovskega kanjona poslastica, ki zahteva večkratni ogled.

Medtem ko lahko nastanek zemeljskega Velikega kanjona pripišemo eroziji reke Kolorado, se domneva, da je nastanek labirinta noči na Marsu zakoreninjen v tektonskih razpokah v skorji planeta. Čeprav je voda morda igrala vlogo, zlasti če upoštevamo zgodovino Marsa kot planeta s tekočimi rekami, so primarne sile, ki oblikujejo ta izjemen marsovski kanjon, povezane s tektonsko dejavnostjo.

