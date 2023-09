Prazgodovinski plenilec: amonit, najden v fosilizirani ribi

Znanstveniki so med pregledovanjem dobro ohranjenega amonita in fosilizirane ribe, s katero so ga našli, prišli do izjemnega odkritja. Presenetljiva najdba je razkrila, da je riba dejansko pogoltnila velik amonit, kar še ni bilo opaženo. Amonit, vrsta glavonožcev, ki je izumrla pred milijoni let, je morda povzročil, da se je riba utopila ali zamašila njen prebavni trakt, kar je imelo za plenilca usodne posledice.

Fosil, odkrit v Nemčiji leta 1977, je bil v zbirki Državnega prirodoslovnega muzeja v Stuttgartu. Dva raziskovalca iz muzeja, Samuel Cooper in Erin Maxwell, sta nedavno objavila članek v reviji Geological Magazine, v katerem sta opisala ribe in amonit, ki ga je zaužila. Vrsta rib, Pachycormus macropterus, je pripadala izumrli skupini morskih žarkoplavutih rib, imenovanih pachycormids. Te ribe so lahko majhne velikosti do 50 čevljev. Medtem ko prehrana pahikormidov ni popolnoma razumljena, so raziskovalci našli dokaze, da so ciljali predvsem na glavonožce z mehkim telesom in manjše ribe.

Odkritje rib z amonitom v notranjosti je pomembno, ker omogoča vpogled v prehranjevalno vedenje in prehrano pahikormidov. Ugotavlja, da so ribe občasno uživale glavonožce brez lupine, kar je v nasprotju s prejšnjimi domnevami o njihovi prehrani. Po mnenju Adiela Klompmakerja, kustosa paleontologije v muzejih Univerze v Alabami, je ta ugotovitev izjemna in pomaga pri natančnejši rekonstrukciji starodavnih prehranjevalnih mrež.

Položaj amonita v ribjem telesu in odsotnost določenih kosti, ki bi kazale na razpad, močno podpirata teorijo, da je riba amonit pogoltnila, ko je bila živa. Čeprav obstajajo prejšnji dokazi o tem, da so ribe pomotoma zaužile majhne ličinke amonita, to novo odkritje nakazuje, da požiranje celotnega amonita ni bilo naključje.

Ta nenavadna fosilizirana najdba zagotavlja dragocene informacije o starodavnih morskih ekosistemih in osvetljuje prehranjevalne navade prazgodovinskih morskih plenilcev. Prikazuje zapletene interakcije in dinamiko, ki je obstajala med vrstami pred milijoni let, in še bolj poglablja naše razumevanje prazgodovinskega življenja.

Viri:

