Nasina misija OSIRIS-REx najde dokaze o vodi in ogljiku na asteroidu Bennu

By

Misija NASA OSIRIS-REx pod vodstvom Univerze v Arizoni je razkrila prve ugotovitve 4.5 milijarde let starega vzorca asteroida Bennu, zbranega v vesolju in pripeljanega nazaj na Zemljo. Analiza kaže prisotnost vode in visoko vsebnost ogljika, kar lahko kaže na gradnike življenja na Zemlji.

Med predhodno oceno so raziskovalci v vzorcu odkrili znatne količine materiala, bogatega z ogljikom, in mineralov gline, ki vsebujejo vodo. Te ugotovitve ponujajo vpogled v izvor našega sončnega sistema in možnost začetkov življenja. Za popolno razumevanje narave najdenih ogljikovih spojin je potrebna nadaljnja analiza.

Odkritje vode in ogljika na Bennuju je obetaven razvoj za prihodnje študije vzorca asteroida. Znanstveniki bodo desetletja preučevali skrivnosti, ki se skrivajo v kamenju in prahu, ter zagotovili dragocene informacije o nastanku našega osončja in morebitnem sejanju življenja na Zemlji. Poleg tega bo raziskava zagotovila strategije za zmanjšanje tveganja trkov asteroidov z našim planetom.

Nasin administrator Bill Nelson poudarja pomen vzorca OSIRIS-REx in navaja, da je to največji z ogljikom bogat vzorec asteroida, ki je bil kdaj dostavljen na Zemljo. Misija prispeva k našemu razumevanju asteroidov, ki bi lahko predstavljali grožnjo našemu planetu, in omogoča vpogled v skrivnosti vesolja.

Ekipa OSIRIS-REx je zbrala 60 gramov asteroidnega materiala, ki ga zdaj natančno analizirajo znanstveniki. Zgodnje analize z uporabo vrstične elektronske mikroskopije, infrardečih meritev, rentgenske difrakcije in analize kemijskih elementov so potrdile obilno prisotnost ogljika in vode v vzorcu.

Znanstvena ekipa misije bo v naslednjih dveh letih še naprej karakterizirala in analizirala vzorce, da bi izpolnila znanstvene cilje misije. Najmanj 70 % vzorca bo ohranjenih za nadaljnje raziskave znanstvenikov po vsem svetu. Projekt vključuje sodelovanje več kot 200 znanstvenikov iz različnih institucij po vsem svetu.

Misija OSIRIS-REx ne zagotavlja le dragocenih znanstvenih spoznanj, ampak tudi spodbuja sodelovanje in raziskovanje med državami. Vzorec asteroida bo izposojen ustanovam, kot so Smithsonian Institution, Space Center Houston in Muzej draguljev in mineralov Alfie Norville v Univerzi v Arizoni.

Viri: NASA