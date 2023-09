ESA-jev satelit Aeolus zaključil uspešno misijo z udeležbo TROPOS

ESA-jev satelit Aeolus je zaključil svojo prelomno misijo pridobivanja globalnih profilov vetra. Inštitut Leibniz za troposferske raziskave (TROPOS) je odigral ključno vlogo pri uspehu misije, saj je zagotavljal stalne referenčne meritve za namene validacije in prispeval k razvoju izdelkov z optičnimi lastnostmi aerosolov.

Aeolus, ki so ga izstrelili leta 2018, je skoraj pet let krožil okoli Zemlje in zbiral navpične profile hitrosti vetra ter informacije o povratnem sipanju oblakov in aerosolov. TROPOS je bil vključen v celotno misijo, zagotavljal je kakovost podatkov in podpiral zunanjo validacijo z evropskimi partnerji. Tudi po zaključku misije bo TROPOS nadaljeval z delom na projektu Aeolus Data, Innovation, and Science Cluster (DISC), katerega namen je izboljšati podatkovne izdelke in povečati znanstveni učinek misije.

V zadnjih trenutkih je Aeolus izvedel vrsto poskusov ob koncu življenjske dobe, da bi koristil prihodnjim misijam lidarja. Eden pomembnih poskusov je vključeval nagibanje laserja za merjenje navpičnih vetrov nad sistemi globokih konvektivnih oblakov. Ta analiza bo pomagala kvantificirati vpliv navpičnega gibanja zraka na obstoječe predpostavke. TROPOS je sodeloval tudi pri testu ATLID, ki simulira instrument lidar EarthCARE, prihodnje satelitske misije.

TROPOS je izrazil mešana čustva, ko so bili priča nadzorovanemu ponovnemu vstopu Aeola. Medtem ko so bili žalostni zaradi njenega propada, so bili tudi ponosni, da so prispevali k uspehu te prelomne misije. V prihodnosti je TROPOS zdaj osredotočen na sodelovanje s projektom Aeolus DISC za validacijo predelanih aerosolnih izdelkov in raziskovanje novih aplikacij za skupnost znanosti o atmosferi.

Poleg tega je TROPOS močno vključen v priprave na prihajajočo misijo EarthCARE, ki naj bi se začela leta 2024. Vodijo razvoj procesorjev za lidar ATLID in izdelke v oblaku za Multi-Spectral Imager (MSI). TROPOS bo tudi validiral meritve EarthCARE z uporabo svojih zemeljskih merilnih mest po vsem svetu.

Z Aeolovo zapuščino, ki še vedno močno sije, TROPOS ostaja predan napredku znanosti o atmosferi, premikanju meja razumevanja in napovedovanja kompleksnih vremenskih sistemov našega planeta.

Vir: Inštitut TROPOS in misija ESA Aeolus