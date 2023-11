Bolezen izgube koralnega tkiva (SCTLD) od leta 2014 pustoši kolonije koral na Karibih, kar je povzročilo znatne izgube populacij koral. Medtem ko so raziskovalci raziskovali vlogo bakterij pri SCTLD, povzročitelj ostaja neznan. Vendar pa je nedavna študija osvetlila še enega potencialnega akterja bolezni: filamentne viruse.

Skupina znanstvenikov je uporabila transmisijsko elektronsko mikroskopijo (TEM), da bi preučila prisotnost nitastih virusom podobnih delcev (VLP) v endosimbiotičnih dinoflagelatih koral, znanih kot Symbiodiniaceae. Raziskovalci so analizirali pacifiške korale, vključno z Acropora hyacinthus in Porites cf lobata, in odkrili, da več kot 60 % celic Symbiodiniaceae (rod Cladocopium) vsebuje VLP. Zanimivo je, da je bila razširjenost VLP večja pri Symbiodiniaceae iz kolonij, ki so bile izpostavljene toplotnemu stresu.

Poleg tega je študija pokazala, da so izločene Symbiodiniaceae iz A. hyacinthus vsebovale tudi nitaste VLP, te celice pa so bile bolj razgrajene v primerjavi s svojimi celicami v hospite. Ti VLP-ji so bili dolgi od približno 150 do 1500 nanometrov in so imeli premer 16–37 nanometrov, kar kaže na različne stopnje v ciklu replikacije.

V nasprotju s prejšnjimi prepričanji nitastih VLP-jev niso opazili le v koralah, prizadetih s SCTLD, ali v specifičnih regijah grebena. Študija je razkrila filamentne VLP v različnih linijah Symbiodiniaceae, vključno z Breviolum, Cladocopium in Durusdinium. Ta ugotovitev izpodbija idejo, da so filamentni virusi izključni za določene rodove Symbiodiniaceae.

Medtem ko vloga filamentnih VLP v SCTLD ostaja nejasna, ta raziskava kaže, da so ti virusi zelo razširjeni in pogosto okužijo Symbiodiniaceae. Da bi bolje razumeli njihov vpliv na koralne kolonije, bi se morale prihodnje študije osredotočiti na genomsko karakterizacijo teh virusov in empirične teste njihovih učinkov na Symbiodiniaceae.

Na splošno ta študija zagotavlja nov vpogled v globalno porazdelitev okužb z nitastimi virusi v koralih. Z razkritjem razširjenosti in raznolikosti teh virusov lahko znanstveniki nadalje raziščejo njihovo vlogo pri boleznih koral in potencialno razvijejo ciljne posege za ublažitev učinkov SCTLD.

