Raziskovanje vpliva intenzivnih rentgenskih impulzov na materialne strukture

Več kot stoletje so se fiziki pri raziskovanju zapletenih struktur različnih materialov zanašali na sipanje rentgenskih žarkov. V zadnjem času so rentgenski laserji s prostimi elektroni (XFEL) postali priljubljena izbira zaradi svoje sposobnosti oddajanja intenzivnih femtosekundnih impulzov. Vendar se postavlja vprašanje: kako ti močni impulzi vplivajo na same strukture, ki jih želijo preučevati?

Skupina mednarodnih raziskovalcev je poskušala osvetliti to temo z izvedbo poskusa z uporabo femtosekundnega XFEL, osredotočenega na vzorec nanokristala silicija. Njihove ugotovitve, objavljene v Physical Review Letters, so pokazale znatno zmanjšanje intenzivnosti rentgenske difrakcije, ko je intenziteta žarka presegla določen prag. S simulacijami jim je uspelo odkriti prvih nekaj femtosekund interakcije svetlobe in snovi, zaradi česar so se atomi v materialu pomešali.

Prej so se študije o interakcijah med materialom in impulzom znotraj tega območja intenzivnosti osredotočale predvsem na materiale v plinski fazi. Da bi odpravili to vrzel, so znanstveniki izvedli svoj poskus v objektu SACLA na Japonskem, pri čemer so vzorce silicija debeline 10 μm obsevali z dvema različnima intenzitetama žarka: 2.1 × 1016 W/cm2 in 4.6 × 1019 W/cm2. Zanimivo je, da so opazili, da so bile difrakcijske slike, ustvarjene pri višjih intenzivnostih žarkov, do 50 % zatemnjenejše od pričakovanih.

Avtorica Beata Ziaja-Motyka z Inštituta za jedrsko fiziko Poljske akademije znanosti je poudarila, da čeprav je intuitivno domnevati, da bi večje število fotonov povzročilo jasnejše uklonske slike, obstaja prag – približno desetine trilijonov vatov na kvadratni centimeter. – nad katerim uklonski signal oslabi.

Da bi razvozlali ta paradoks, se je raziskovalna skupina obrnila na simulacije in odkrila, da visokoenergijski fotoni (11.5-keV) iz intenzivnih impulzov ne le izženejo valenčnih elektronov, temveč tudi elektrone iz globljih lupin bližje atomskemu jedru. Te globoke lupinaste luknje v bistvu vplivajo na "faktorje atomskega sipanja", ki igrajo vlogo pri določanju rezultatov uklona. Predvsem se vsa ta ionizacija zgodi v prvih 6 femtosekundah interakcije svetlobe in snovi.

Ekipa upa, da bo njihovo delo utrlo pot novim aplikacijam visokointenzivnega sevanja XFEL, kot je razvoj inovativnih optičnih naprav za skrajšanje impulza v rentgenskem režimu. Poleg tega bi lahko razumevanje, kako se različni atomi odzivajo na ultra hitre rentgenske impulze, povečalo natančnost rekonstrukcije 3D atomskih struktur iz posnetih uklonskih slik.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Kaj je rentgenska difrakcija?

Rentgenska difrakcija je sipanje rentgenskih žarkov na atomski ali molekularni strukturi materiala, ki znanstvenikom omogoča določitev razporeditve atomov ali molekul v kristalu ali drugi kristalni snovi.

Kaj je rentgenski laser s prostimi elektroni (XFEL)?

Rentgenski laser s prostimi elektroni (XFEL) je vrsta laserja, ki ustvarja visoko intenzivne in koherentne rentgenske impulze. XFEL so zmogljiva orodja, ki se uporabljajo v znanstvenih raziskavah za raziskovanje strukture in dinamike različnih materialov.

Kako intenzivni rentgenski impulzi vplivajo na materialne strukture?

Intenzivni rentgenski impulzi lahko povzročijo pomembne spremembe v strukturah materialov. V primeru te študije, ko je intenzivnost žarka presegla določen prag, je intenzivnost rentgenske difrakcije padla, kar kaže, da so atomi v materialu postali pomešani. Te ugotovitve prispevajo k našemu razumevanju, kako materiali medsebojno delujejo z intenzivnimi rentgenskimi impulzi in lahko vodijo do novih aplikacij na področjih, kot sta skrajšanje impulza in 3D rekonstrukcija atomske strukture.