Astrofiziki odkrivajo hitro stopnjo porabe supermasivnih črnih lukenj

Prelomna študija, ki jo je vodila univerza Northwestern, je izzvala prejšnja prepričanja o prehranjevalnih navadah supermasivnih črnih lukenj. V nasprotju s predstavo, da te črne luknje počasi porabljajo snov, nove 3D simulacije visoke ločljivosti kažejo, da imajo dejansko veliko hitrejšo stopnjo porabe.

Študija razkriva, da vrteče se črne luknje izkrivljajo prostor-čas okoli sebe, zaradi česar se plinski vrtinec, znan kot akrecijski disk, raztrga. Ta proces ustvari notranji in zunanji poddisk, pri čemer črne luknje najprej zaužijejo notranji poddisk. Ostanki zunanjega poddiska se nato vržejo navznoter in zapolnijo praznino, ki jo je pustil porabljen notranji obroč, s čimer se sproži nov cikel porabe. Ta nova raziskava kaže, da se proces uživanja in polnjenja zgodi presenetljivo hitro in traja le nekaj mesecev.

Hitri cikli porabe supermasivnih črnih lukenj lahko pojasnijo neenakomerno obnašanje nekaterih objektov na nočnem nebu, kot so kvazarji. Kvazarji so znani po tem, da se nenadoma razplamtijo in nato izginejo brez pojasnila. Študija kaže, da bi lahko bila drastična sprememba svetlosti, opažena v teh objektih, posledica uničenja in dopolnjevanja notranjih regij akrecijskega diska.

Prejšnje teorije o akrecijskih diskih so se trudile razložiti njihovo občasno svetlost in nenadno zatemnitev. Predpostavka, da plin in delci krožijo okoli črnih lukenj v isti ravnini in smeri kot vrtenje črne luknje, je preveč poenostavila njihovo obnašanje. Vendar pa nove simulacije kažejo, da je območje okoli črnih lukenj zelo kaotično in burno.

Simulacije so upoštevale plinsko dinamiko, magnetizem in splošno relativnost ter poudarile učinke vlečenja okvirja. Vrteče se črne luknje vlečejo prostor okoli sebe, zaradi česar plini iz različnih delov diska trčijo in se približajo črni luknji. Ta trk ustvari svetle sunke, ki material potiskajo proti črni luknji.

Ko upogibanje akrecijskega diska postane bolj izrazito, se najbolj notranji del začne ločevati od preostalega diska in neodvisno nihati. To vodi do trganja in cepitve notranjega in zunanjega poddiska, kar sproži prehranjevalno norijo. Material z zunanjega diska kaskadno teče na notranji disk in ga poganja bližje črni luknji za porabo. Gravitacijska sila črne luknje nato pritegne plin iz zunanjega dela, da napolni predhodno izpraznjeno notranje območje.

To novo razumevanje hitre stopnje porabe supermasivnih črnih lukenj lahko zagotovi vpogled v skrivnostni pojav spreminjajočih se kvazarjev. Ti kvazarji preklapljajo med svetlim in temnim stanjem v relativno kratkem časovnem obdobju. Klasične teorije se trudijo razložiti hitro izginotje in ponovno polnjenje svetlosti, opaženo v teh predmetih.

Študija, ki jo je izvedla univerza Northwestern, osvetljuje zapleteno dinamiko supermasivnih črnih lukenj in njihovih akrecijskih diskov, izpodbija prejšnje predpostavke in zagotavlja globlje razumevanje najekstremnejših objektov v vesolju.

Viri:

– Northwestern University Study