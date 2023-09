FCC zahteva, da se satelitska ozvezdja usklajujejo z astronomi za zmanjšanje motenj

Zvezna komisija za komunikacije (FCC) je posodobila licenci za Iceye in Planet, dva operaterja satelitskih ozvezdij, da od njiju zahteva sodelovanje z astronomi, da bi ublažili vpliv, ki ga imajo njihovi sateliti na zemeljsko astronomijo. Iceye je svoji konstelaciji dodal osem satelitov, medtem ko je Planet dodal sedem svojih prihajajočih slikovnih satelitov visoke ločljivosti Pelican. Obe podjetji se morata zdaj uskladiti z Nacionalno znanstveno fundacijo (NSF), da bi dosegli obojestransko sprejemljiv dogovor za zmanjšanje učinkov svojih satelitov na optično zemeljsko astronomijo.

Ta nedavni dogovor sledi zahtevi FCC za SpaceX, ki je prostovoljno pripravil sporazum o usklajevanju z NSF, da bi obravnaval pomisleke glede vpliva konstelacije Starlink na astronomijo. Medtem ko posamezna ozvezdja, kot sta Ledeno oko in Planet, ne predstavljajo večjega tveganja, so astronomi zaskrbljeni, da bi lahko skupni učinek večih velikih ozvezdij oviral astronomska opazovanja.

Astronomi aktivno sodelujejo s SpaceX in drugimi podjetji, da bi zmanjšali svetlost satelitov, vključno s Starlinkom, da bi zmanjšali njihov vpliv na astronomijo. Cilj je zagotoviti, da satelitska ozvezdja niso svetlejša od magnitude 7. NSF dela tudi na usklajevalnih sporazumih z OneWeb in Amazon za njihova ozvezdja. Sporazum OneWeb je končan, medtem ko so pogovori z Amazonovim ozvezdjem Kuiper v zaključni fazi.

Astronomi so pohvalili FCC, ker je obravnaval njihove skrbi, in cenijo prizadevanja satelitskih podjetij za ublažitev motenj. To sodelovanje med satelitskimi konstelacijami in astronomsko skupnostjo se bo nadaljevalo za prihodnje sisteme, vključno z drugo generacijo konstelacij, ki jih načrtujejo podjetja, kot je OneWeb.

