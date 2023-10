Hitri radijski izbruhi in potresi: podobnosti in odkritja

Hitri radijski izbruhi (FRB) so dolgo ostali skrivnost na področju astronomije. Ti intenzivni izbruhi radijske energije so nevidni človeškemu očesu, vendar jih lahko zaznajo radijski teleskopi. Nedavna raziskava na Univerzi v Tokiu je razkrila izrazite podobnosti med FRB in potresi ter osvetlila potencialni vzrok teh skrivnostnih izbruhov.

Študija se je osredotočila na analizo časovne in energijske porazdelitve FRB ter njihovo primerjavo s potresnimi dogodki. Raziskovalci so ugotovili, da je verjetnost popotresnega sunka za en dogodek FRB podobna verjetnosti popotresnega sunka po potresu. Poleg tega se stopnja pojavljanja popotresnih sunkov v obeh primerih sčasoma zmanjša. To kaže na korelacijo med obema pojavoma in podpira teorijo, da FRB povzročajo »potresi zvezd« na površini nevtronskih zvezd.

Nevtronske zvezde nastanejo, ko se zvezde superorjakinje sesedejo in ustvarijo supergosto jedro. Nekatere nevtronske zvezde, znane kot magnetarji, so opazili, da oddajajo FRB. Raziskovalci nakazujejo, da zvezdni potresi, ki se pojavljajo na trdni skorji teh nevtronskih zvezd, sproščajo ogromne količine energije, kar povzroči odkrivanje FRB.

Odkritje podobnosti med FRB in potresi ne zagotavlja le vpogleda v naravo teh skrivnostnih izbruhov, ampak ponuja tudi možnost za boljše razumevanje samih potresov. S preučevanjem zvezdnih potresov na oddaljenih ultragostih zvezdah lahko znanstveniki pridobijo nove vpoglede v snov z visoko gostoto, vidike jedrske fizike in obnašanje potresov.

Hitri radijski izbruhi so neverjetno močni izbruhi energije, ki lahko potujejo milijarde svetlobnih let, vendar običajno trajajo le tisočinke sekunde. Čeprav njihov natančen izvor še ni znan, znanstveniki ugibajo o različnih možnostih, vključno z nezemeljskimi viri. Vendar so nevtronske zvezde, ki oddajajo FRB, trenutno vodilna teorija.

Ta raziskava razširja naše razumevanje FRB in njihove povezave s potresi. Izvedena bo nadaljnja analiza novih podatkov o FRB, da se potrdijo podobnosti, ugotovljene v tej študiji. Ugotovitve nas približajo razkritju skrivnosti FRB in pridobivanju več znanja o vesolju, v katerem živimo.

