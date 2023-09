Ekstremna vročina lahko privede do izumrtja sesalcev v 250 milijonih let, ugotavlja študija

Nedavna študija kaže, da bi lahko ekstremna vročina, ki jo povzroči združitev zemeljskih celin v eno supercelino, povzročila izumrtje vseh sesalcev, vključno z ljudmi, v 250 milijonih letih. Študija je uporabila superračunalniške podnebne modele za napovedovanje prihodnjih učinkov tektonskih premikov in povečanih emisij ogljikovega dioksida (CO2) na planetu.

Ko se celine združijo, vulkanski izbruhi sprostijo velike količine CO2 v ozračje, zaradi česar se planet znatno segreje. To povišanje temperature bi ustvarilo neprimerno okolje za sesalce, saj so bolje prilagojeni na hladno podnebje in se težko spopadajo z ekstremno vročino. Prihodnji superkontinent bi bil večinoma negostoljuben, saj bi bilo le 8 % do 16 % njenega kopnega primernega za bivanje.

Dr. Alexander Farnsworth, glavni avtor študije z Univerze v Bristolu, je pojasnil, da bi skupni učinki kontinentalnosti, bolj vročega sonca in povečanih ravni CO2 povzročili temperature med 40 in 50 °C, kar bi sesalcem onemogočilo iskanje hrane. in vodnih virov. Ljudje, tako kot druge vrste, ne bi mogli ohladiti svojih teles z znojem, kar bi na koncu povzročilo njihovo smrt.

Študija napoveduje, da bi lahko ravni CO2 narasle s sedanjih 400 delcev na milijon (ppm) na več kot 600 ppm do trenutka, ko bo nastala supercelina, imenovana Pangea Ultima. Raziskovalci poudarjajo pomen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, da bi preprečili, da bi se ti prihodnji scenariji zgodili prej.

Soavtorica študije, dr. Eunice Lo, je poudarila nujnost obravnavanja trenutne podnebne krize, saj ekstremna vročina že vpliva na zdravje ljudi. Ključnega pomena je čimprejšnje doseganje ničelnih neto emisij, da bi ublažili škodljive posledice naraščajočih temperatur.

Poleg tega raziskovalci predlagajo, da je treba pri obravnavi bivalnosti drugih planetov upoštevati porazdelitev celin. Planet v bivalnem območju sončnega sistema je lahko še vedno nenaseljiv, če so celine zgoščene na enem superkontinentu.

Ta študija poudarja morebitne hude posledice podnebnih sprememb in krepi potrebo po takojšnjem ukrepanju za ublažitev njihovih učinkov. Čeprav je predvideni časovni okvir milijone let v prihodnost, ne smemo zanemariti trenutnega vpliva naraščajočih temperatur.

Viri:

– Študija, ki sta jo vodila dr. Alexander Farnsworth in dr. Eunice Lo z Univerze v Bristolu, objavljena v Nature Geoscience