Dieta "en obrok na dan": prednosti, tveganja in premisleki

Znano je, da zvezdniki podpirajo različne prehranjevalne trende in ena zadnjih modnih muh, ki postaja vse bolj priljubljena, je dieta »en obrok na dan«, znana tudi kot OMAD. Ugledne osebnosti, kot sta Bruce Springsteen in Chris Martin iz skupine Coldplay, so trdile, da jim OMAD pomaga uravnavati svojo težo in ostati fit.

OMAD je ekstremna različica postnih diet, kot sta občasno postenje in časovno omejeno prehranjevanje. Ključna razlika je v tem, da namesto postenja ob določenih dnevih ali omejevanja prehranjevanja na določeno časovno okno sledilci OMAD zaužijejo vse svoje dnevne kalorije v enem samem velikem obroku.

Zaradi omejenih raziskav o samem OMAD večina trditev o njegovi učinkovitosti temelji na anekdotičnih dokazih ali domnevah, pridobljenih iz študij o drugih oblikah posta. Čeprav nekateri dokazi kažejo, da lahko nekatere oblike občasnega posta in časovno omejenega prehranjevanja pomagajo pri uravnavanju telesne teže in izboljšajo označevalce presnovnega zdravja, raziskave še vedno potekajo.

Študija na ljudeh je pokazala, da uživanje enega obroka na dan vodi do večjega zmanjšanja telesne teže in maščobne mase. Vendar pa je povzročilo tudi zmanjšano pusto maso in gostoto kosti, kar bi lahko povzročilo okvaro mišične funkcije in povečano tveganje za zlome kosti, če bi ga spremljali dlje časa. Študije na živalih so dale nasprotujoče si rezultate, pri čemer so nekatere pokazale povečanje telesne mase zaradi zaužitja enega velikega obroka.

Za boljše razumevanje učinkov OMAD so potrebne obsežnejše študije, ki vključujejo večje skupine udeležencev in raznolike populacije. Raziskovalci morajo raziskati tudi dolgoročni vpliv OMAD in upoštevati različne čase obrokov in prehranske sestave.

Medtem ko se pristop enega obroka na dan morda zdi privlačen za uravnavanje telesne teže, je morda izziv zadovoljiti vse prehranske potrebe, vključno z energijo, beljakovinami, vlakninami ter bistvenimi vitamini in minerali, samo z enim obrokom. Neustrezen vnos hranil lahko povzroči izgubo mišic, zaprtje in slabo zdravje črevesja. Posebno pozornost je treba nameniti uživanju ustreznih beljakovin, zelenjave, oreščkov, semen, sadja, polnozrnatih žit in mlečnih izdelkov ali ustreznih alternativ za zadovoljevanje prehranskih potreb.

Bistvenega pomena je vedeti, da OMAD ni priporočljiv za otroke, osebe, ki so noseče, nameravajo zanositi, dojijo ali jim grozi razvoj motenj hranjenja. Poleg tega je treba upoštevati trajnost prehrane in potencialno dolgoročno škodo za splošno populacijo, zlasti ker imajo zvezdniki, ki podpirajo te diete, dostop do nutricionistov, visokokakovostnih diet in dodatkov.

Skratka, čeprav je dieta OMAD pritegnila pozornost, je malo znanstvenih dokazov o njeni varnosti in učinkovitosti. Priporočljivo je posvetovanje z zdravstvenim delavcem ali registriranim dietetikom, preden se lotite kakršne koli ekstremne diete.

Viri:

– Amanda Avery, predavateljica prehrane na Univerzi v Nottinghamu (Pogovor)